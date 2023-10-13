Количество пользователей-юридических лиц PSB Corporate выросло более чем на 25%

ПСБ за 9 месяцев 2023 года увеличил количество пользователей системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate более чем на 25% до 75 тысяч юридических лиц по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен модернизацией продуктов и расширением функциональных возможностей системы ДБО PSB Corporate, в частности, модуля «Банковское сопровождение контрактов».

Теперь клиенты ПСБ могут заключить рамочный договор на банковское сопровождение любых контрактов, в том числе коммерческих. Такой договор позволяет банку сопровождать сразу несколько контрактов клиента. При этом всем участникам цепочки кооперации доступно электронное подписание документов как с банком, так и между собой. При появлении у клиента новых контрагентов, они могут быть добавлены в цепочку кооперации через PSB Corporate.



Также стало доступно создание реестра контрагентов клиента и автоматизация контроля рублевых платежных поручений. Ускорен процесс открытия счета и импорта контрактов банковского сопровождения, а верифицировать клиентские изменения в документах теперь можно в режиме онлайн.



«Работа над расширением функционала системы дистанционного банковского обслуживания PSB Corporate является одним из приоритетов цифровой трансформации ПСБ. Мы продолжаем искать новые решения, позволяющие дальше совершенствовать систему. ПСБ стал одним из первых банков в России, реализовавшим в системе ДБО возможность заключения рамочного договора на банковское сопровождение коммерческих контрактов. Такая услуга очень востребована среди корпоративных клиентов, которые предпочитают отправлять в банк сразу пулы контрактов на сопровождение, заключив лишь один рамочный договор заказчика. Это позволяет не только помочь действующим клиентам ускорить бизнес-процессы, но и привлечь новых клиентов», – прокомментировал Игорь Рамазанов, директор департамента цифрового корпоративного бизнеса и разработки продуктов ПСБ.