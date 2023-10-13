Игорь Кобзев предложил комиссии Госсовета РФ поддержать строительство магистрального газопровода «Сила Сибири 2»

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев принял участие в заседании комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Энергетика» под председательством помощника президента РФ, Секретаря Государственного Совета Игоря Левитина и губернатора Кузбасса Сергея Цивилева. Мероприятие прошло в рамках Международного форума «Российская энергетическая неделя».

Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава Приангарья представил доклад о развитии рынка газомоторного топлива на территории региона и обратился к комиссии с предложением поддержать строительство магистрального газопровода «Сила Сибири 2» в Иркутской области.

– Для Иркутской области газификация является стратегической целью. Она обеспечит эффективное использование природных энергетических ресурсов, устойчивый рост экономики, существенное улучшение экологической ситуации и повышение качества жизни населения. Газ – это основа для экологии и развития туристско-рекреационного потенциала, а также сохранения озера Байкал, что сегодня является задачей общегосударственного масштаба. Принятие решения по магистральному газопроводу «Сила Сибири 2» даст реальный импульс газификации региона и развитию рынка газомоторного топлива, – подчеркнул Игорь Кобзев.

Губернатор рассказал, что в Иркутской области на региональном уровне установлены меры поддержки для стимулирования развития рынка газомоторного топлива. Это льготы на транспортный налог для транспортных средств, использующих в качестве моторного топлива природный газ, а также предоставление четырех субсидий на возмещение затрат юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В регионе заправка автомобильного транспорта компримированным природным газом Братского газоконденсатного месторождения осуществляется на четырех автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях: три – в городе Братске, одна – в городе Тулуне. К природному сетевому газу подключена только одна из них, от неё обеспечивается и заправка передвижных автогазозаправщиков.

В 2023 году ООО «Газпром газомоторное топливо» планирует завершить реконструкцию действующей сетевой автомобильной газонаполнительной компрессорной станции в Братске. Будут установлены новые компрессорные установки российского производства, что позволит кратно увеличить проектную мощность станции с 1,3 млн куб. м. до 11,86 млн куб. м. в год.

В 2023 году в рамках регионального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология» в Братске за счёт средств федерального бюджета приобретено 36 газобаллонных автобусов большой вместимости, за счёт средств областного бюджета – семь единиц транспорта (автобусы и дорожно-коммунальная техника).

– Прошу Правительство Российской Федерации продолжить поддержку регионов, участвующих в программе «Чистый воздух», в части выделения средств на приобретение транспорта, работающего на газомоторном топливе, – сказал Игорь Кобзев.

Губернатор отметил, что меры, которые принимаются для развития рынка газомоторного топлива, позволяют организовать в регионе стойкую положительную динамику в части объёмов потребления. Так, общий объем потребления природного газа в качестве моторного топлива в 2021 году составлял 796,8 тыс. куб. м., в 2022 году – уже 1 023,3 тыс. куб. м.

Предложения, озвученные главой Иркутской области, включены в протокол заседания комиссии.