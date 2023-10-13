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Клиентам банка «Открытие» доступна единая цифровая платформа ВТБ для малого и среднего бизнеса

ВТБ запустил новую цифровую платформу для клиентов среднего и малого бизнеса обоих банков. Бизнес Платформа ВТБ объединила более 80 востребованных продуктов и сервисов группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц. Часть клиентов как «Открытия», так и ВТБ уже начала работать на Бизнес Платформе, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года.

Бизнес Платформа ВТБ — это цифровая экосистема, доступная клиентам в интернет-банке и мобильном приложении. В ней представлены предложения, разработанные объединённой командой ВТБ и «Открытия»: линейка из пяти пакетов РКО, инструменты и сервисы для приема платежей, кредиты и депозиты с онлайн-оформлением, экосистема ВЭД и другие банковские и небанковские продукты. 

Для перехода на новую платформу для клиентов ВТБ и «Открытия» реализован полностью цифровой путь. Клиенты «Открытия» получат приглашения к переходу в своем онлайн-банке. После принятия условий обслуживания на новой Бизнес Платформе в онлайн-режиме без посещения отделения им будут открыты новые счета в ВТБ, при этом шаблоны, настройки и продукты будут перенесены на новую Бизнес Платформу ВТБ. Доступ к истории операций в интернет-банке и мобильном приложении «Открытия» сохранится в режиме просмотра на протяжении 180 дней с момента открытия счета в ВТБ.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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