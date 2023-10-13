Россия в ближайшие три года займет 1,4 трлн рублей

Средства направят дружественным государствам, таким как Белоруссия, Египет, Иран, считают эксперты. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пояснительную записку к закону о бюджете на 2024–2026 годы.

В следующем году российские власти планируют предоставить иностранным государствам финансовые и экспортные кредиты на 468,5 млрд рублей. В 2025-м эта сумма вырастет до 473,7 млрд, а в 2026-м – до 479,9 млрд, что эквивалентно $5,2 млрд ежегодно. Таким образом за три года РФ выдаст другим странам займы на 1,4 трлн рублей, или $15,6 млрд, следует из пояснительной записки к новому проекту бюджета на трехлетку.

Эти средства необходимы для завершения действующих проектов и выполнения РФ обязательств в рамках межправительственных договоренностей. Еще одна цель – финансовая поддержка экспорта в отраслях, где сохраняется высокий уровень конкурентоспособности отечественной продукции, отмечается в документе Минфина.

Межправительственные кредиты бывают финансовыми и экспортными. Последние предоставляет страна-экспортер импортеру-заемщику, чтобы он использовал ссуду на закупку товара в этом государстве. Такая мера стимулирует экспорт той страны, которая выдает кредиты.

Напомним, что после неудачного аукциона 13 сентября Минфин решил ограничиться предложением только одного выпуска ОФЗ, зато с переменным купоном. В третьем квартале министерство еженедельно размещало не менее двух выпусков госбумаг, один из которых всегда был классическим с постоянным купоном. Однако на фоне повышения ключевой ставки ЦБ интерес со стороны инвесторов к таким бумагам резко упал, в итоге на прошлой неделе в отсутствие достаточного спроса по приемлемой цене Минфин даже был вынужден отменить сразу два размещения – ОФЗ-ПД и ОФЗ-ИН.

Поэтому, по мнению аналитиков, решение эмитента разместить только флоатеры отвечает текущей рыночной конъюнктуре и потребностям основных игроков на рынке – банков. Ранее, во вторник, на ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин заявил, что банк готов покупать ОФЗ, но только флоатеры. «При такой ставке и с трендом к ее повышению фиксированные (облигации с фиксированным купоном) брать опасно», – отметил топ-менеджер. При этом, по его словам, банк может выкупить такие бумаги на 0,5-1 трлн руб.