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Любовь живет вечно, считают 57% иркутян

Лишь 7% иркутян готовы согласиться с высказыванием «любовь живет три года», большинство же верит в то, что любовь вечна. В открытом опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие экономически активные граждане из города.

По мнению 57% иркутян, любовь может существовать вечно. 13% считают, что каждая влюбленность уникальна. 7% согласны с высказыванием «любовь живет три года», причем женщины придерживаются такого мнения чаще мужчин. По мнению 6%, любовь может существовать гораздо дольше 3 лет. По мнению 3%, — только около года. Любовь живет около 5 лет, — считает 1 из 100 опрошенных.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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