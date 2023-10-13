Двое иркутян лишились авто за долги по ЖКХ

Судебные приставы и энергетики продолжают проводить рейды по привлечению к ответственности должников. На этой неделе в Иркутске арестованы две машины неплательщиков: Мазда трибьют и Мазда CX-5.

Если в ближайшее время их владельцы не оплатят долги, машины будут переданы на продажу.

Автомобиль Мазда Трибюьт обнаружена по месту жительства неплательщика в микрорайоне Юбилейный. Её долг за коммунальные услуги почти 160 тыс. рублей. Пока иномарка будет находиться на ответственном хранении. Второе авто, Мазда СХ-5, проверяющие выявили также около дома иркутянки, в том же районе. Долг автовладелицы за неоплату услуг по отоплению и горячему водоснабжению 60 тыс. руб., входит в состав сводного исполнительного производства по другим направлениям на общую сумму более 500 тыс. рублей. Должницы дома не оказалось, судебные приставы оставили извещение и на следующий день иркутянка пришла на прием. Машина арестована и сейчас находится на штрафплощадке.

Представители ГУ Службы судебных приставов по Иркутской области вместе с представителями «Иркутскэнергосбыта» проводят подобные рейды еженедельно, не только в областном центре, но и в других городах региона: Ангарске, Братске. Проверяют автотранспорт во дворах жилых домов, на парковках у крупных торговых центров. За последние пару месяцев было выявлено шесть автомобилей, хозяева которых оказались злостными неплательщиками. Четверо собственников, не желая лишаться машины, оплатили задолженности на общую сумму 1,7 млн рублей и им вернули транспорт. Чаще всего, после ареста имущества неплательщики находят возможность рассчитаться с долгами. Поэтому, чтобы избежать неприятных ситуаций, лучше всё делать вовремя, тогда удастся сохранить привычный транспортный и домашний комфорт.