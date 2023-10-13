Пузырь на мировых рынках недвижимости надвигается?

Рынки недвижимости ведущих городов мира находятся в состоянии постоянной динамики. Однако, в условиях быстрого роста ипотечного кредитования, возникает опасность «ипотечного пузыря».

Это ситуация, когда рост просроченной задолженности, увеличение доли высокорисковых заёмщиков, обесценение ипотечных ценных бумаг и банковских залогов приводят к падению цен на недвижимость и, как следствие, обвалу ипотечного рынка и всего рынка недвижимости. Глава брокерской компании Skolkovo Realty Борис Борискин рассказал о том, какие признаки указывают на возможный кризис на некоторых мировых рынках.

«В прошлом, низкие затраты на финансирование были основой стабильности мировых рынков жилья. Однако, резкое прекращение действия режима низких процентных ставок привело к падению цен на жильё. В городах с высоким риском возникновения пузыря такое падение было особенно заметным», – говорит Борис Борискин.

Влияние высоких процентных ставок различалось в разных городах. В целом, они привели к падению местного спроса на недвижимость, а рост ставок по ипотечным кредитам вернул спрос обратно на рынок аренды. В городах с краткосрочным финансированием домохозяйства вынуждены были соглашаться на низкие цены при продаже своей недвижимости. В тех местах, где покупка с целью сдачи в аренду стала популярной, массовые продажи усилили коррекцию рынка.

Сейчас самый высокий риск возникновения пузыря на рынке недвижимости наблюдается в Цюрихе.

За последние 10 лет, стоимость жилья в этом городе выросла более чем в полтора раза в номинальном выражении. При этом постоянный приток людей с высокими доходами и сверхнизкие процентные ставки поддерживали рост цен. Однако, уровень цен ещё не адаптировался к увеличению затрат на финансирование, что ставит рынок недвижимости Цюриха в зону риска «ипотечного пузыря».