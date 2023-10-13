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Самый старый дом нашли в Иркутской области

Дерево на его постройку срубили через 10 лет после основания Верхоленского острога – в 1653 году. Об этом рассказали в администрации Качугского района.

«Обнаружили постройку студенты-историки ИГУ на практике в селе Белоусово. Образец древесины передали экспертам. Они установили, что дерево на постройку срублено в 1653 году, то есть через 10 лет после основания Верхоленского острога», – пишут в мэрии.

Предполагается, что избу построили казаками-первопроходцы, которые прокладывали отсюда обратный путь с выходом на Ангару.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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