Самый старый дом нашли в Иркутской области

Дерево на его постройку срубили через 10 лет после основания Верхоленского острога – в 1653 году. Об этом рассказали в администрации Качугского района.

«Обнаружили постройку студенты-историки ИГУ на практике в селе Белоусово. Образец древесины передали экспертам. Они установили, что дерево на постройку срублено в 1653 году, то есть через 10 лет после основания Верхоленского острога», – пишут в мэрии.

Предполагается, что избу построили казаками-первопроходцы, которые прокладывали отсюда обратный путь с выходом на Ангару.