«77% оборудования на заводе уже смонтировано» – Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров

Планируемый запуск Иркутского завода полимеров – декабрь 2024 года.

– В 2023 году мы вошли в пиковую часть реализации нашего проекта, основные строительно-монтажные работы уже подходят к концу, – заявила на БРИФ'23 директор Иркутского завод полимеров Елена Ваулина. – У нас смонтировано 77% оборудования. 97% проектного оборудования уже находится на площадке и в процессе монтажа. Это большой успех, потому что были обстоятельства, которые могли воспрепятствовать этому, но мы успешно всё преодолели.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем. Завод является частью проекта, который подразумевает создание системы предприятий для добычи, подготовки, транспортировки и переработки газа в продукт c высокой добавленной стоимостью. Объем товарной продукции составит 650 тыс. тонн в год. ИНК реализует этот проект с 2014 года.