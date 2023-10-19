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«77% оборудования на заводе уже смонтировано» – Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров

Планируемый запуск Иркутского завода полимеров – декабрь 2024 года.

– В 2023 году мы вошли в пиковую часть реализации нашего проекта, основные строительно-монтажные работы уже подходят к концу, – заявила на БРИФ'23 директор Иркутского завод полимеров Елена Ваулина.  – У нас смонтировано 77% оборудования. 97% проектного оборудования уже находится на площадке и в процессе монтажа. Это большой успех, потому что  были обстоятельства, которые могли воспрепятствовать этому, но мы успешно всё преодолели.

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Иркутский завод полимеров – первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из этана, который будет обеспечен собственным сырьем. Завод является частью проекта, который подразумевает создание системы предприятий для добычи, подготовки, транспортировки и переработки газа в продукт c высокой добавленной стоимостью. Объем товарной продукции составит 650 тыс. тонн в год. ИНК реализует этот проект с 2014 года.


<p>Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p> <p>Елена Ваулина, директор Иркутского завода полимеров<br /> Фото: Андрей Фёдоров</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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