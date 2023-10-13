Только в 10% субъектов РФ вторичка дороже первички

При сопоставлении цен между рынками в конкретных регионах РФ результат становится ближе к реальности. Данные приводит Циан.

Мы проанализировали средние цены предложения на первичном и вторичном рынках 66 регионов РФ по данным сайта cian.ru. Были отобраны те субъекты, где мы располагаем достаточным объемом выборки (более 100 уникальных лотов и на первичном, и на вторичном рынках).

Из 66 анализируемых субъектов РФ только в 6 (10% от общего числа) стоимость квадратного метра на вторичном рынке выше, чем на первичном: в Псковской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Чувашия и Марий Эл, а также Севастополе. Разрыв в ценах составляет 0,6-19% - минимальный в Костромской области, максимальный в Севастополе.

В большинстве регионов стоимость «квадрата» в новостройках выше, чем в готовом жилье. Наибольший разрыв в цене в Астраханской области (“квадрат” в новостройках на 52% дороже, чем на вторичном рынке), Пермском крае (42%), Нижегородской области (40%), Республике Коми (36%), Вологодской области (34%).

В Самарской, Костромской и Смоленской областях стоимость «квадрата» на обоих рынках сопоставима, но это, скорее, исключение из правила.

Нужно понимать, что при таких расчетах сохраняется проблема с локациями, где совсем нет новостроек, например, в Новгородской области есть выбор новостроек в региональном центре – Новгороде, но нет в районных центрах (Боровичи, Чудово, Старая Русса, Валдай и др.). При этом, объекты на вторичном рынке в этих городах есть.