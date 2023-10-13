В среднем по крупнейшим городам «первичка» дороже «вторички» на 13%

При анализе цен внутри отдельных городов проблема недостаточной выборки новостроек отпадает. Данные приводит Циан.

Для расчетов мы взяли 34 города с численностью населения от 500 тысяч человек. Аналогично были отобраны только те локации, где на сайте cian.ru размещено не менее 100 уникальных лотов и на первичном, и на вторичном рынках.

В октябре 2023 года только в 4 городах из 34 анализируемых «квадрат» на вторичном рынке дороже, чем на первичном – это Махачкала, Самара, Ставрополь и Севастополь. Разрыв в ценах составляет 10-19% – минимальный в Махачкале, максимальный в Севастополе.

В большинстве локаций дороже новостройки. Наиболее рельефно разница в стоимости жилья между сегментами рынка выражена в Челябинске («квадрат» в новостройках на 55% дороже, чем на вторичном рынке), Астрахани (48%), Набережных Челнах (34%), Нижнем Новгороде (31%) и Краснодаре (29%). В эту группу городов попали как локации, которые характеризуются небольшими объемами первичного рынка в расчете на 1 жителя и значительными объемами ветхого и морально устаревшего жилого фонда, так и города с очень высокими ценами на первичном рынке (сопоставимыми с ценами в Подмосковье).

В Кемерово стоимость квадратного метра на обоих рынках сопоставима. В среднем по городам новостройки дороже вторички на 13%.