Иркутское заведение признали баром года на престижной национальной премии

Одно из заведений общепита из Иркутска вошло в число победителей престижной национальной премии WHERETOEAT Siberia – церемония вручения наград состоялась накануне в Красноярске, следует из данных на сайте мероприятия.

«"Баром года" стал Humble. Social Club + Bar из Иркутска. Все три года проведения WHERETOEAT Siberia бар входил в шорт-лист спецноминации и в этом году впервые одержал победу», – рассказали в организации.

Бар располагается на ​улице Каландаришвили, 10. На сервисе 2ГИС заведение имеет рейтинг 4,9 балла из 5 возможных. Посетители отмечают вкусную еду, атмосферность места и приятную музыку.