Один из социально значимых продуктов существенно подорожал в Иркутской области

Цены на ряд социально значимых продовольственных товаров в Иркутской области в период с 3 по 9 октября изменились – некоторые из них подешевели, а один – существенно подорожал. Какие именно и насколько, рассказали в региональной службе потребительского рынка.

Существеннее всего цены выросли на яйца куриные – почти на 8%. Стоит отметить, что тенденция на повышение стоимости данного товара отмечена еще в 77 регионах России.

При этом в Приангарье есть и продукты, которые подешевели: баранина – на 2,5%, молоко стерилизованное – на 1,3%, яблоки – на 1,1%, рыба мороженая – на 0,9%, лук репчатый – на 0,7%, хлеб пшеничный – на 0,2%.

Кроме того, сократились цены на морковь, масло подсолнечное и молоко пастеризованное на 0,15%, масло сливочное – на 0,11%, сахар – 0,09%, мука пшеничная – на 0,02%.

На остальные продукты, в числе которых говядина, свинина, курица, соль, чай, хлеб, крупа, макароны, картофель, капуста, цены почти не изменились.