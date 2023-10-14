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Более 40 населенных пунктов в 12 муниципалитетах остаются без света в Иркутской области

Сильный ветер оставил ряд территорий в Иркутской области без света – в их числе населенные пункты в 12 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на утро без снабжения электричеством полостью или частично остаются 45 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях:

  • Братском;
  • Шелеховском;
  • Тулунском;
  • Жигаловском;
  • Заларинском;
  • Зиминском;
  • Усольском;
  • Иркутском;
  • городе Ангарске;
  • городе Усолье-Сибирском;
  • городе Иркутске;
  • городе Тулуне.

Напомним, что накануне ветер в Приангарье разогнался почти до 30 метров в секунду.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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