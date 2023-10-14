Более 40 населенных пунктов в 12 муниципалитетах остаются без света в Иркутской области

Сильный ветер оставил ряд территорий в Иркутской области без света – в их числе населенные пункты в 12 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
По состоянию на утро без снабжения электричеством полостью или частично остаются 45 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях:
- Братском;
- Шелеховском;
- Тулунском;
- Жигаловском;
- Заларинском;
- Зиминском;
- Усольском;
- Иркутском;
- городе Ангарске;
- городе Усолье-Сибирском;
- городе Иркутске;
- городе Тулуне.
Напомним, что накануне ветер в Приангарье разогнался почти до 30 метров в секунду.