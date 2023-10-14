Более 40 населенных пунктов в 12 муниципалитетах остаются без света в Иркутской области

Сильный ветер оставил ряд территорий в Иркутской области без света – в их числе населенные пункты в 12 муниципалитетах, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По состоянию на утро без снабжения электричеством полостью или частично остаются 45 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях:

Братском;

Шелеховском;

Тулунском;

Жигаловском;

Заларинском;

Зиминском;

Усольском;

Иркутском;

городе Ангарске;

городе Усолье-Сибирском;

городе Иркутске;

городе Тулуне.

Напомним, что накануне ветер в Приангарье разогнался почти до 30 метров в секунду.