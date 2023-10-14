Новости

Стало известно, когда в Иркутской области полностью восстановят электроснабжение

Десятки населенных пунктов в Иркутской области накануне остались без света – в настоящее время он частично восстановлен. Когда работы завершат полностью, рассказали в пресс-службе регионального кабмина.

От порывов северо-западного ветра, скорость которого достигала 27 м/с, пострадали 45 населенных пунктов в Братском, Шелеховском, Тулунском, Заларинском, Зиминском, Усольском, Иркутском, Жигаловском районах.

Кроме того, без электричества не было в Ангарском городском округе, а также Иркутске, Усолье-Сибирском и Тулуне.

Без света остались 16,7 тысячи жилых домов, 41 школа, 37 детских садов, 23 фельдшерско-акушерских пункта, 10 больниц.

В настоящее время электроснабжение восстановлено в 13 населенных пунктах. Работы ведут 24 аварийные бригады, в составе которых 66 человек, 27 единиц техники.

Ликвидировать повреждения планируется сегодня к 22:00.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
Не фонтанами едиными. Как компании развивают территории
«Репутационные риски – это не просто снижение доверия, это реальные финансовые потери» (видео)
«Шок в экономике – это хорошо». Какие перспективы для малого бизнеса открыл кризис, обсудили на БРИФ’23
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес