Озвучены последствия разрушительного ветра в Приангарье: рухнули деревья, пострадали автомобили

Сильный ветер накануне обрушился на Иркутскую область – в настоящее время продолжается устранение последствий, возникших в результате разгула стихии. О них рассказал глава региона Игорь Кобзев.

Фото правительства Иркутской области

«По оперативным данным, было повреждено девять опор в Нижнеудинском, Нукутском, Осинском, Усть-Удинском и Черемховском районах. Упало 12 деревьев, один светофор, повреждена обшивка одного дома, два автомобиля», – сообщил губернатор.

На всех территориях оперативные бригады убирают разбросанный ветром мусор, упавшие ветки и деревья, восстанавливают заборы. Напомним, что объекты пострадали из-за порывов до 27 м/с.

Кроме того, частично или полностью в десятках населенных пунктов был отключен свет.