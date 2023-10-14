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Гаражный кооператив вспыхнул в Усть-Илимске: на месте нашли машинки для майнинга

Крупный пожар произошел сегодня в гаражном кооперативе «Сокол» в Усть-Илимске Иркутской области – о нем в МЧС сообщили очевидцы, рассказали в пресс-службе ведомства.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

На момент прибытия первого подразделения горел второй уровень гаражного бокса, из вентиляционных проемов и из-под кровли вырывалось пламя, существовала угроза распространения огня во внутренние помещения и на соседние строения.

Из-за большого количества проводов под напряжением приступить к тушению в первые минуты было невозможно. Одновременно с этим пожарные вскрывали ворота гаражей и эвакуировали технику.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Всего удалось спасти 10 автомобилей. Три машины, которые находились в горящем гараже, были повреждены огнем. На ликвидацию пламени потребовалось свыше 2 часов. Общая площадь возгорания составила 400 «квадратов».

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«В гаражном боксе, где начался пожар, находилось большое количество оборудования для майнинга. Однако большая их часть, со слов собственника, не была подключена к сети. А сам пожар начался в месте ввода силового кабеля в гараж», – рассказали в ведомстве.

<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото ГУ МЧС России по Иркутской области

Причина инцидента будет установлена во время проверки.


<p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p> <p>Фото ГУ МЧС России по Иркутской области</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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