Велосипедные дорожки появятся на острове Ольхон

Дорожную сеть на острове Ольхон в Иркутской области достроят к 2026 году – проектом предусмотрено создание велодорожек, рассказал первый заместитель председателя правительства области Руслан Ситников на форуме «Время отдыхать на Байкале».

«В приоритете завершить ранее начатые дела, связанные с дорожной сетью по острову Ольхон. Я лично курирую этот проект. В настоящий момент на 2024 и 2025 год мы запланировали заасфальтировать центральную улицу Хужира и сделать дорогу до [села] Харанцы. Ну и в дальнейшем, до 2026 года включительно, от начала островной части до Хужира закончим проект, закончим строительство дороги, мы в этом уверены. Дорога будет с велосипедными дорожками», – приводит ТАСС слова Ситникова.

Напомним, заасфальтировать дорогу на Ольхоне поручил в 2017 году президент РФ Владимир Путин после того, как жители пожаловались ему на ее плохое состояние.