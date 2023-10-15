Новости

Вылет из Благовещенска в Иркутск задержали почти на сутки: причина

Вылет самолета авиакомпании «ИрАэро» из аэропорта Благовещенска в Иркутск задержали практически на день. О том, почему, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«15 октября 2023 года в аэропорту города Благовещенска задержан вылет рейсов авиакомпании "ИрАэро" в Южно-Сахалинск, Улан-Удэ, Иркутск в связи с поздним прибытием воздушного судна из аэропорта Нерюнгри по причине неблагоприятных метеоусловий», – отметили в надзорном ведомстве.

По предварительной информации, вылет рейсов в Южно-Сахалинск состоится сегодня вместо 7:40 в 19:45, в Улан-Удэ и Иркутск отправление транспорта перенесено с 14:10 15 октября на 9:15 ближайшего понедельника.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

#БРИФ #BRIF Байкальский риск-форум
Не фонтанами едиными. Как компании развивают территории
«Репутационные риски – это не просто снижение доверия, это реальные финансовые потери» (видео)
«Шок в экономике – это хорошо». Какие перспективы для малого бизнеса открыл кризис, обсудили на БРИФ’23
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес