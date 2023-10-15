Недобросовестные подрядчики не смогут ремонтировать жилые дома в РФ

Правительство России ограничит участие недобросовестных подрядчиков в торгах на проведение капитального ремонта в жилых домах – это смогут делать лишь надежные специалисты, сообщила пресс-служба кабмина.

«Если компания-подрядчик совершит несколько нарушений подряд, в том числе предоставит недостоверные сведения о себе, то организация может быть исключена из реестра квалифицированных подрядных организаций, отстранена от участия в электронных торгах на год», – сообщили власти.

Если саморегулируемая организация по жалобам граждан приостановила права компании на выполнение отдельных видов работ, такую компанию также не допустят к участию в торгах.

В правительстве напомнили, что прежде компания исключалась из реестра только за грубые нарушения, например, за неоднократный отказ от исполнения контракта по выигранному тендеру.

Соответствующее решение принято по итогам заседания президиума Госсовета, посвященного развитию строительной отрасли и ЖКХ.