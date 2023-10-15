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Названы самые востребованные профессии в сфере пищевой промышленности в России

День работников пищевой промышленности отмечается сегодня в России. В честь праздника сервис по поиску работы SuperJob провел исследование и выявил самые востребованные специальности в данной сфере. Результаты есть у SIA.RU.

В топ-5, если разместить их в порядке убывания количества предлагаемых вакансий, вошли аппаратчик производственной линии, фасовщик/упаковщик, пекарь/кондитер, мастер производственного участка, инженер-технолог.

Стоит отметить, что, по данным аналитиков, зарплаты в сфере пищевого производства за год в России выросли в среднем на 8,3%.

В настоящее время пищевая промышленность входит в пятерку производственных отраслей с наиболее высоким спросом на персонал по итогам текущего месяца. Кроме нее в списке производства промышленного оборудования, а также металлических изделий, заготовок, машиностроение, станкостроение и металлургия.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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