Алкоголь могут разрешить продавать на верандах

Они должны работать как часть стационарного заведения, выяснили «Известия».

В России узаконят продажу алкоголя на верандах – с указанием этой продукции в лицензии на розничную продажу. Такой законопроект одобрил кабмин, следует из проекта официального отзыва правительства РФ. Речь идет о верандах, помостах, двориках и других сооружениях, которые считаются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе.

Сегодня торговля спиртными напитками на верандах запрещена ст. 16 закона 1995 года о госрегулировании алкогольной продукции. За нарушение запрета бизнесу грозят штрафы в 200-300 тыс. рублей или лишение лицензии (ст. 14.16 КоАП РФ).

– По действующему законодательству для продажи алкоголя необходимы стационарные объекты, – подтвердил «Известиям» корпоративный юрист «Садовое кольцо Консалтинг» Артур Бадретдинов. – Веранды в силу своих конструктивных особенностей ими не являются.

Ранее стало известно о том, что рестораны Иркутска смогут устраивать летние веранды по упрощенной схеме. Заседание торгово-промышленной палаты Восточной Сибири с участием представителей власти и рестораторов состоялось в Иркутске накануне – в ходе переговоров было принято решение упростить процедуру получения в пользование муниципальных территорий для обустройства летних веранд.

«Теперь если кафе или ресторан хочет временно расшириться за счет уличной площади, которая принадлежит муниципалитету, ему достаточно подать заявку по установленной форме. Проще механизм – быстрее согласование – больше веранд в любимом городе», – рассказал председатель комитета – исполнительный директор Ассоциации «Байкальская Виза» Константин Бушуев о процедуре подачи заявки для размещения летних веранд.