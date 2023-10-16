Около половины риелторов ожидают охлаждения рынка недвижимости

Домклик провёл всероссийский опрос среди 1,8 тыс. риелторов о перспективах рынка жилой недвижимости в IV квартале 2023 года. Эксперты ответили на вопросы о динамике спроса и предложения, а также о стоимости жилья. Результаты опроса показали, что каждый второй эксперт ожидает охлаждения рынка в ближайшие месяцы: около 50% опрошенных уверены в скором снижении количества сделок. Треть опрошенных прогнозирует снижение покупательской активности более, чем на 5%.

Что ждёт сделки за собственные средства

Как показал опрос, большинство респондентов (36,29%) уверены, что в IV квартале спрос среди желающих приобрести недвижимость за собственные средства сократится (более чем на 5%). В июле их доля была ниже — 24,41%.

Каждый четвёртый (25,15%) считает, что заметных изменений не будет (в III квартале их доля составляла 39,44%). Ещё 13,95% прогнозируют снижение спроса менее чем на 5%. Эксперты, прогнозирующие повышение спроса существенно (более чем на 5%) или незначительно (менее чем на 5%), разделили голоса поровну — 11,52% и 11,41% соответственно.

Мнение риелторов согласуется и с ожиданиями аналитиков Домклик: скорее всего, в ближайшее время выдачи ипотеки замедлятся. Основных причин – несколько: это и увеличение ключевой ставки до 13%, и введение макропруденциальных надбавок, и ужесточение требований к льготным ипотечным программам со стороны Банка России. Кроме того, за прошедшие месяцы был в значительной мере реализован спрос, накопленный за весь последний год.

Как изменится стоимость новостроек

По сравнению с прошлым кварталом также заметно возросла доля экспертов, ожидающих увеличения стоимости первичной недвижимости: отмечается скачок с 37,94% до 54,09%. При этом 25,98% опрошенных считают, что цены вырастут более чем на 5% (кварталом ранее их было 14,45%).

Не ожидают заметных изменений примерно каждый четвертый эксперт (26,86%) Доля тех, кто придерживается этого мнения снизилась по сравнению с прошлым кварталом на 10%.

Доля экспертов, прогнозирующих падение цен, изменилась менее существенно: сейчас процент составляет 23,74 против 17,14% кварталом ранее.

Как изменится стоимость вторичного жилья

По сравнению с прошлым кварталом увеличилась доля, прогнозирующих снижение стоимости вторичного жилья. Если в том квартале процент был около 37%, то сейчас таких около 43%. Причем сокращение цен более чем на 5% прогнозируют 19,28% респондентов (их доля выросла с 12,37% в предыдущем квартале).

Как и в прошлом квартале, наибольшая доля экспертов (27,29%) считают, что стоимость вторичного жилья меняться не будет. В июле доля аналогичных ответов составляла 31%.

Доли тех, кто ожидает роста цен в рамках 5% и более, составили 15,52% и 13,37% соответственно (против 19,09% и 12,6% кварталом ранее).

Респонденты из Москвы (33%), Краснодарского края (29%) и Красноярского края (29%) разделяют мнение, что стоимость жилья на вторичном рынке останется стабильной.

Что будет с предложением

Большинство опрошенных экспертов (39,53%) полагают, что объёмы предложения в IV квартале вырастут. Противоположное мнение высказали 28,40% респондентов, а ещё 32,07% считают, что объём предложения в ближайшее время останется практически неизменным. При этом доли ожидающих роста или снижения предложения заметно изменились по сравнению с предыдущим кварталом: в июле они составляли 47,73% и 15,55% соответственно.

Мнения экспертов существенно разнятся в зависимости от региона. Так, в Москве (52%) и на юге России (Волгоградская область — 50%, Краснодарский край — 45%) риелторы рассчитывают на рост объёмов предложения. А в Нижегородской, Челябинской и Свердловской областях распространено обратное мнение — 56%, 47% и 43% соответственно.