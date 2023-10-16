Чем завтракают школьники Иркутской области?

Сеть супермаркетов «Слата» организовала и провела проект «Классный выбор», в котором приняли участие ученики 9 – 11 лет из двух иркутских школ. Цель мероприятия – в игровой форме рассказать детям о важности и пользе завтраков, как самостоятельно делать верный выбор и как экологично приобретать товары в магазинах, чтобы не оставлять после себя много мусора.

Фото предоставлено пресс-службой ТС "Слата"

– Сеть супермаркетов «Слата» относится с заботой и вниманием к своим покупателям, в том числе и к самым маленьким. С нашим партнером, компанией «Простоквашино», решили провести серию уроков под названием «КЛАССный выбор». А именно, какие продукты полезны, что правильно выбирать на завтрак. Насыщенный урок в различных игровых механиках, надеюсь, запомнился и понравился детям, – поделилась идеей руководитель отдела по связям с общественностью ТС «Слата» Яна Абалымова.

– Приглашенные на встречу специалисты поделились со школьниками базовыми знаниями о полезных завтраках. Этот прием пищи ребятам особенно необходим, – рассказала диетолог детской областной клинической больницы Наталья Попова. – Именно в школьном возрасте ребенок испытывает большие эмоциональные нагрузки, и, естественно, наблюдается интенсивный физиологический рост. Завтраки должны содержать те продукты, в которых есть жирные кислоты. Это авокадо, красная рыба, свежие овощи, особенно листовые. Это качественные молочные продукты, содержащие строительный белок и кальций для роста. Завтрак необходим для профилактики в будущем у детей избыточного веса, ожирения и сахарного диабета.

Фото предоставлено пресс-службой ТС "Слата"

Обо всех полезностях дети узнавали через игровую механику, бросая кубик и передвигая фишки на доске. Вместе с диетологом школьники наперебой предлагали варианты ответов на вопросы, где необходимо было угадать, что можно есть на завтрак, а что нет. Еще одним гостем урока стала директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева. Она в интерактивной форме показала школьникам, как нужно выбирать продукты в магазине и как правильно утилизировать упаковку.

– Все знают, что информация из детства запоминается навсегда, поэтому сейчас ребенку нужно прививать правильные привычки, – говорит Наталья Еремеева. – Наша главная задача – рассказать о теме потребления и питания. Мы постоянно сотрудничаем со школами и ведем масштабную просветительскую работу. Могу сказать, что дети воспринимают информацию, пользуются ею. Сегодня все справились с заданиями, ответили на вопросы, а ведь им всего 9 – 10 лет. Это радует.

Фото предоставлено пресс-службой ТС "Слата"

Итогом игровой программы для детей стала дегустация завтраков от иркутского шеф-повара Александра Перепечкина и партнера проекта «Простоквашино». Из молочных продуктов, фруктов и других ингредиентов шеф прямо на месте приготовил десерт на йогурте с семенами чиа, гранолой и ягодами, брускетту с творожным йогуртом и ягодой, сладкую запеканку из макарон с творогом и йогуртом.

Всем детям в конце урока подарили авторские тетради от «Слаты», где наглядно и красочно представлены правила безопасного поведения на дорогах, а также раскраски с героями из новой коллекции пуллеров от сети супермаркетов «Люди любят». Уже сегодня, 16 октября, акция стартовала в сети.