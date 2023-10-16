Почти треть моделей авто из топ-20 успели на 1-3% подешеветь

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в сентябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. После двух летних месяцев довольно интенсивного подорожания в сентябре рынок сохранял редкую по нынешним временам стабильность. Колебания цен у одиннадцати моделей оказались близки к «околонулевой» зоне, пять машин незначительно (1-2%) подорожали, а почти треть моделей из топ-20, среди которых Toyota LC300, Lada Niva Travel и BMW 3-серии, успели на 1-3% подешеветь.
Панические настроения вторичного рынка, царившие в августе, в сентябре не нашли продолжения. Это быстро привело к тому, что стали увеличиваться сроки продажи машин, немало из которых с июля были выставлены на агрегаторах по завышенным ценам. Естественно, что по тем моделям, которые дорожали в предыдущие периоды неадекватно спросу, продавцам пришлось умерить свои «аппетиты». Но и полного отката к прежнему уровню цен не произошло.
Так, чистокровно японский большой вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,52 миллиона рублей) «сбавил» в цене 266 тысяч рублей или 3% от среднего августовского прайса. Эти машины по-прежнему очень популярны как на рынке новых автомобилей, так и во вторичном сегменте. Причем, несмотря на усиление запретов по ввозу таких вседорожников на российский рынок со стороны Японии, они продолжают поступать в нашу страну окольными путями – в основном из Китая, ОАЭ и Казахстана. Хотя даже к июльскому уровню цены все равно не вернулись.
Не случилось этого и с российским кроссовером Lada Niva Travel (1,15 миллиона рублей). В небольших масштабах цен АвтоВАЗа осеннее снижение в абсолютных цифрах выглядит куда скромнее – 33 тысячи рублей. Тем не менее в процентном отношении оно примерно такое же, как у большой Toyota.
Замкнувший тройку лидеров рейтинга седан BMW 3 серии (4,37 миллиона рублей) скинул порядка 70 тысяч, хотя в августе успел подорожать почти на 400 тысяч рублей. К сожалению, две других баварских машины, BMW 5 серии (5,3 миллиона) и X5 (10,4 миллиона), не прекращали дорожать. Число таких немецких моделей, завозимых по параллельному импорту, по-прежнему невелико, нужного наполнения рынка и полноценного обновления во вторичном сегменте не происходит.
Подавляющее большинство других популярных моделей нашего рейтинга в сентябре практически не меняли прайсов. Изменения ограничились диапазоном плюс/минус 1%. Это две модели Lada (Largus и Vesta), три «корейца» (Kia Rio и пара Hyundai Creta и Solaris) и представительная группа «японцев» - Toyota (Camry, RAV-4 и LC Prado), Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda СX-5. В эту же компанию попали некогда самый доступный иностранный вседорожник с московским паспортом Renault Duster и «чешка» Skoda Rapid. Последняя успела отметиться месяцем ранее, в августе, самым серьезным подорожанием (на 130 тысяч рублей или на 9,3%) из всех моделей. Так что на этом фоне сентябрьскую прибавку средней цены менее чем в три тысячи рублей можно принимать за небольшую корректировку.
И наконец, замкнул наш рейтинг до сих пор один из самых популярных автомобилей в столичных службах такси – Kia K5 (2,9 миллиона, +2,3% к августу). Полноценной замены этого относительно недорогого в прошлом седана до сих пор не появилось. Цены на оставшиеся в обороте модели наверняка продолжат рост.
Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):
«На нашем рынке сохраняется недостаток «свежих» машин западных, японских и корейских марок, так как именно они остаются наиболее популярными во всех сегментах вторичного рынка. Их доли постепенно сокращаются, но остаются наиболее значимыми в авторитейле в целом. Захватившие сегмент новых машин китайцы будут играть значимую роль среди подержанных машин еще очень нескоро – по итогам августа доля сделок по ним составляла лишь 2,2%, примерно столько же, сколько и год назад. Попутно начало октября ознаменовалось тем, что курс доллара на московской бирже успевал кратковременно подниматься выше психологически высокой отметки в 100 рублей. Все это позволяет предполагать, что рост цент в пределах 3-5% в октябре продолжится. И активнее других будут расти «аппетиты» продавцов, которые смогут предложить модели популярных марок, доказавших свою надежность в прежние годы, – Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen и BMW».
Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в сентябре 2023 года
|
Марка и модель
|
Сентябрь 22
|
Август 23
|
Сентябрь 23
|
Сентябрь 23 /
Август 23
|
1
|
Toyota LC300
|
8 379 450
|
8 783 236
|
8 517 043
|
-3,0%
|
2
|
Lada Niva Travel
|
1 182 676
|
1 178 649
|
1 145 755
|
-2,8%
|
3
|
BMW 3
|
3 669 704
|
4 440 410
|
4 369 182
|
-1,6%
|
4
|
Lada Largus
|
1 027 385
|
1 259 255
|
1 246 268
|
-1,0%
|
5
|
Toyota Camry
|
2 899 115
|
3 399 433
|
3 385 305
|
-0,4%
|
6
|
Renault Duster
|
1 558 925
|
1 851 499
|
1 850 149
|
-0,1%
|
7
|
Nissan X-Trail
|
2 368 802
|
2 860 546
|
2 863 274
|
0,1%
|
8
|
Skoda Rapid
|
1 299 928
|
1 522 732
|
1 525 318
|
0,2%
|
9
|
KIA Rio
|
1 354 213
|
1 571 578
|
1 577 306
|
0,4%
|
10
|
Mazda CX-5
|
2 749 028
|
3 149 275
|
3 161 972
|
0,4%
|
11
|
Mitsubishi Outlander
|
2 361 341
|
3 054 298
|
3 067 161
|
0,4%
|
12
|
Volkswagen Polo
|
1 220 949
|
1 463 282
|
1 471 155
|
0,5%
|
13
|
Toyota RAV4
|
3 275 907
|
3 612 774
|
3 633 296
|
0,6%
|
14
|
BMW 5
|
4 515 831
|
5 485 134
|
5 528 259
|
0,8%
|
15
|
Toyota LC Prado
|
5 833 957
|
6 756 029
|
6 818 640
|
0,9%
|
16
|
Lada Vesta
|
1 076 825
|
1 215 772
|
1 229 182
|
1,1%
|
17
|
Hyundai Creta
|
1 751 371
|
1 978 025
|
2 003 774
|
1,3%
|
18
|
Hyundai Solaris
|
1 328 925
|
1 512 909
|
1 534 620
|
1,4%
|
19
|
BMW X5
|
7 753 350
|
10 148 825
|
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10 354 419
|
2,0%
|
20
|
KIA K5
|
2 606 767
|
2 825 255
|
2 890 950
|
2,3%