Почти треть моделей авто из топ-20 успели на 1-3% подешеветь

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в сентябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. После двух летних месяцев довольно интенсивного подорожания в сентябре рынок сохранял редкую по нынешним временам стабильность. Колебания цен у одиннадцати моделей оказались близки к «околонулевой» зоне, пять машин незначительно (1-2%) подорожали, а почти треть моделей из топ-20, среди которых Toyota LC300, Lada Niva Travel и BMW 3-серии, успели на 1-3% подешеветь.

Панические настроения вторичного рынка, царившие в августе, в сентябре не нашли продолжения. Это быстро привело к тому, что стали увеличиваться сроки продажи машин, немало из которых с июля были выставлены на агрегаторах по завышенным ценам. Естественно, что по тем моделям, которые дорожали в предыдущие периоды неадекватно спросу, продавцам пришлось умерить свои «аппетиты». Но и полного отката к прежнему уровню цен не произошло.

Так, чистокровно японский большой вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,52 миллиона рублей) «сбавил» в цене 266 тысяч рублей или 3% от среднего августовского прайса. Эти машины по-прежнему очень популярны как на рынке новых автомобилей, так и во вторичном сегменте. Причем, несмотря на усиление запретов по ввозу таких вседорожников на российский рынок со стороны Японии, они продолжают поступать в нашу страну окольными путями – в основном из Китая, ОАЭ и Казахстана. Хотя даже к июльскому уровню цены все равно не вернулись.

Не случилось этого и с российским кроссовером Lada Niva Travel (1,15 миллиона рублей). В небольших масштабах цен АвтоВАЗа осеннее снижение в абсолютных цифрах выглядит куда скромнее – 33 тысячи рублей. Тем не менее в процентном отношении оно примерно такое же, как у большой Toyota.

Замкнувший тройку лидеров рейтинга седан BMW 3 серии (4,37 миллиона рублей) скинул порядка 70 тысяч, хотя в августе успел подорожать почти на 400 тысяч рублей. К сожалению, две других баварских машины, BMW 5 серии (5,3 миллиона) и X5 (10,4 миллиона), не прекращали дорожать. Число таких немецких моделей, завозимых по параллельному импорту, по-прежнему невелико, нужного наполнения рынка и полноценного обновления во вторичном сегменте не происходит.

Подавляющее большинство других популярных моделей нашего рейтинга в сентябре практически не меняли прайсов. Изменения ограничились диапазоном плюс/минус 1%. Это две модели Lada (Largus и Vesta), три «корейца» (Kia Rio и пара Hyundai Creta и Solaris) и представительная группа «японцев» - Toyota (Camry, RAV-4 и LC Prado), Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda СX-5. В эту же компанию попали некогда самый доступный иностранный вседорожник с московским паспортом Renault Duster и «чешка» Skoda Rapid. Последняя успела отметиться месяцем ранее, в августе, самым серьезным подорожанием (на 130 тысяч рублей или на 9,3%) из всех моделей. Так что на этом фоне сентябрьскую прибавку средней цены менее чем в три тысячи рублей можно принимать за небольшую корректировку.

И наконец, замкнул наш рейтинг до сих пор один из самых популярных автомобилей в столичных службах такси – Kia K5 (2,9 миллиона, +2,3% к августу). Полноценной замены этого относительно недорогого в прошлом седана до сих пор не появилось. Цены на оставшиеся в обороте модели наверняка продолжат рост.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«На нашем рынке сохраняется недостаток «свежих» машин западных, японских и корейских марок, так как именно они остаются наиболее популярными во всех сегментах вторичного рынка. Их доли постепенно сокращаются, но остаются наиболее значимыми в авторитейле в целом. Захватившие сегмент новых машин китайцы будут играть значимую роль среди подержанных машин еще очень нескоро – по итогам августа доля сделок по ним составляла лишь 2,2%, примерно столько же, сколько и год назад. Попутно начало октября ознаменовалось тем, что курс доллара на московской бирже успевал кратковременно подниматься выше психологически высокой отметки в 100 рублей. Все это позволяет предполагать, что рост цент в пределах 3-5% в октябре продолжится. И активнее других будут расти «аппетиты» продавцов, которые смогут предложить модели популярных марок, доказавших свою надежность в прежние годы, – Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen и BMW».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в сентябре 2023 года