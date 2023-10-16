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Почти треть моделей авто из топ-20 успели на 1-3% подешеветь

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) на основе данных компании Haraba проанализировали динамику цен на наиболее востребованные машины с пробегом в сентябре 2023 года. Оценка традиционно проводилась на рынке Москвы и Подмосковья, самом крупном регионе сегмента подержанных автомобилей России. После двух летних месяцев довольно интенсивного подорожания в сентябре рынок сохранял редкую по нынешним временам стабильность. Колебания цен у одиннадцати моделей оказались близки к «околонулевой» зоне, пять машин незначительно (1-2%) подорожали, а почти треть моделей из топ-20, среди которых Toyota LC300, Lada Niva Travel и BMW 3-серии, успели на 1-3% подешеветь.

Панические настроения вторичного рынка, царившие в августе, в сентябре не нашли продолжения. Это быстро привело к тому, что стали увеличиваться сроки продажи машин, немало из которых с июля были выставлены на агрегаторах по завышенным ценам. Естественно, что по тем моделям, которые дорожали в предыдущие периоды неадекватно спросу, продавцам пришлось умерить свои «аппетиты». Но и полного отката к прежнему уровню цен не произошло.

Так, чистокровно японский большой вседорожник Toyota Land Cruiser 300 (8,52 миллиона рублей) «сбавил» в цене 266 тысяч рублей или 3% от среднего августовского прайса. Эти машины по-прежнему очень популярны как на рынке новых автомобилей, так и во вторичном сегменте. Причем, несмотря на усиление запретов по ввозу таких вседорожников на российский рынок со стороны Японии, они продолжают поступать в нашу страну окольными путями – в основном из Китая, ОАЭ и Казахстана.  Хотя даже к июльскому уровню цены все равно не вернулись.

Не случилось этого и с российским кроссовером Lada Niva Travel (1,15 миллиона рублей). В небольших масштабах цен АвтоВАЗа осеннее снижение в абсолютных цифрах выглядит куда скромнее – 33 тысячи рублей. Тем не менее в процентном отношении оно примерно такое же, как у большой Toyota.

Замкнувший тройку лидеров рейтинга седан BMW 3 серии (4,37 миллиона рублей) скинул порядка 70 тысяч, хотя в августе успел подорожать почти на 400 тысяч рублей. К сожалению, две других баварских машины, BMW 5 серии (5,3 миллиона) и X5 (10,4 миллиона), не прекращали дорожать. Число таких немецких моделей, завозимых по параллельному импорту, по-прежнему невелико, нужного наполнения рынка и полноценного обновления во вторичном сегменте не происходит. 

Подавляющее большинство других популярных моделей нашего рейтинга в сентябре практически не меняли прайсов. Изменения ограничились диапазоном плюс/минус 1%. Это две модели Lada (Largus и Vesta), три «корейца» (Kia Rio и пара Hyundai Creta и Solaris) и представительная группа «японцев» - Toyota (Camry, RAV-4 и LC Prado), Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и Mazda СX-5. В эту же компанию попали некогда самый доступный иностранный вседорожник с московским паспортом Renault Duster и «чешка» Skoda Rapid. Последняя успела отметиться месяцем ранее, в августе, самым серьезным подорожанием (на 130 тысяч рублей или на 9,3%) из всех моделей.  Так что на этом фоне сентябрьскую прибавку средней цены менее чем в три тысячи рублей можно принимать за небольшую корректировку.

И наконец, замкнул наш рейтинг до сих пор один из самых популярных автомобилей в столичных службах такси – Kia K5 (2,9 миллиона, +2,3% к августу). Полноценной замены этого относительно недорогого в прошлом седана до сих пор не появилось. Цены на оставшиеся в обороте модели наверняка продолжат рост.     

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

«На нашем рынке сохраняется недостаток «свежих» машин западных, японских и корейских марок, так как именно они остаются наиболее популярными во всех сегментах вторичного рынка.  Их доли постепенно сокращаются, но остаются наиболее значимыми в авторитейле в целом. Захватившие сегмент новых машин китайцы будут играть значимую роль среди подержанных машин еще очень нескоро – по итогам августа доля сделок по ним составляла лишь 2,2%, примерно столько же, сколько и год назад. Попутно начало октября ознаменовалось тем, что курс доллара на московской бирже успевал кратковременно подниматься выше психологически высокой отметки в 100 рублей. Все это позволяет предполагать, что рост цент в пределах 3-5% в октябре продолжится. И активнее других будут расти «аппетиты» продавцов, которые смогут предложить модели популярных марок, доказавших свою надежность в прежние годы, – Toyota, Kia, Hyundai, Nissan, Volkswagen и BMW».

Топ-20 популярных моделей а/м с пробегом по динамике цен в сентябре 2023 года

Марка и модель

Сентябрь 22

Август 23

Сентябрь 23

Сентябрь 23 /

Август 23

1

Toyota LC300

      8 379 450  

      8 783 236  

      8 517 043  

-3,0%

2

Lada Niva Travel

      1 182 676  

      1 178 649  

      1 145 755  

-2,8%

3

BMW 3

      3 669 704  

      4 440 410  

      4 369 182  

-1,6%

4

Lada Largus

      1 027 385  

      1 259 255  

      1 246 268  

-1,0%

5

Toyota Camry

      2 899 115  

      3 399 433  

      3 385 305  

-0,4%

6

Renault Duster

      1 558 925  

      1 851 499  

      1 850 149  

-0,1%

7

Nissan X-Trail

      2 368 802  

      2 860 546  

      2 863 274  

0,1%

8

Skoda Rapid

      1 299 928  

      1 522 732  

      1 525 318  

0,2%

9

KIA Rio

      1 354 213  

      1 571 578  

      1 577 306  

0,4%

10

Mazda CX-5

      2 749 028  

      3 149 275  

      3 161 972  

0,4%

11

Mitsubishi Outlander

      2 361 341  

      3 054 298  

      3 067 161  

0,4%

12

Volkswagen Polo

      1 220 949  

      1 463 282  

      1 471 155  

0,5%

13

Toyota RAV4

      3 275 907  

      3 612 774  

      3 633 296  

0,6%

14

BMW 5

      4 515 831  

      5 485 134  

      5 528 259  

0,8%

15

Toyota LC Prado

      5 833 957  

      6 756 029  

      6 818 640  

0,9%

16

Lada Vesta

      1 076 825  

      1 215 772  

      1 229 182  

1,1%

17

Hyundai Creta

      1 751 371  

      1 978 025  

      2 003 774  

1,3%

18

Hyundai Solaris

      1 328 925  

      1 512 909  

      1 534 620  

1,4%

19

BMW X5

      7 753 350  

     10 148 825  

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     10 354 419  

2,0%

20

KIA K5

      2 606 767  

      2 825 255  

      2 890 950  

2,3%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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