Жители Приангарья ищут работу активнее, чем год назад

Служба исследований hh.ru проанализировала ситуацию с резюме в Иркутской области по итогам сентября.

По итогам сентября жители Иркутской области выходили на рынок труда чаще, чем год назад в аналогичный период – количество активных резюме выросло на 5% (в сентябре 2023 относительно сентября 2022). В целом по России, напротив, зафиксировано снижение соискательской активности, на уровне -2,9%, а в Сибирском ФО соискатели стали чуть чаще искать работу (+1,7% активных резюме год к году).

Интересно, что большинство регионов Сибири продемонстрировали в сентябре рост активности соискателей, что противоречит общероссийском тренду. Заметнее всего в этом ряду Красноярский край (+6,4% резюме в сентябре 2023 к сентябрю 2022), далее - Иркутская область (+5%), Алтайский край (+4,8%), Кемеровская область (+4,4%) и Томская область (+2,2%). Только два региона – Новосибирская и Омская области – показали снижение интереса соискателей к поиску новой работы (-5,7% и -0,7%, соответственно).

Регион Динамика резюме сентябрь 2023 относительно сентября 2022 Красноярский край 6,4% Иркутская область 5,0% Алтайский край 4,8% Кемеровская область 4,4% Томская область 2,2% Омская область -0,7% Новосибирская область -5,0% Сибирский ФО 1,7% Россия в целом -2,9%

Анализ активности соискателей из Иркутской области показал, что по итогам сентября в 12-и направлениях из 27-и, которые анализируются Службой исследований hh.ru, зафиксирован рост соискательской активности. Заметнее всего это отразилось на сфере сельского хозяйства: объем резюме увеличился здесь год к году на 16,7%. Кроме того, существенный прирост числа активных соискателей на рынке труда есть в таких направлениях как «Медицина, фармацевтика» (+13,7%), «Добыча сырья» (+12,7%) и «Производство, сервисное обслуживание» (+11,1%).