Туры на «ноябрьские» подорожали на 70%

Среди популярных направлений – Египет. В России туристов привлекает Краснодарский край, рассказали «Известиям» туроператоры.

В компании Anex Tour пояснили изданию, что средний чек «изменился пропорционально курсовой разнице». В октябре прошлого года $1 стоил 63 рубля, сейчас – около 97, что в полтора раза больше.

Изменения наиболее чувствительны для россиян, которые отправляются за границу к теплому морю, а таких немало. Самые популярные направления у туроператоров на ноябрьские праздники – Египет, Таиланд, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка. По сравнению с прошлым годом из топа вылетели Мальдивы, потому что в 2023-м туда не запланированы чартеры, что делает авиабилеты дороже.

– Заметнее всего за год вырос средний чек на туры в ОАЭ и Турцию – на 70%. Отдых в Египте подорожал на 57%, в Таиланде – на 23%, – рассказали в «Слетать.ру».

Рейтинг по дороговизне возглавили Эмираты: за путевку на ноябрьские праздники в эту страну туристы заплатили в среднем 300 тыс. рублей, отметили в сервисе. На втором месте – Таиланд и Египет, поездка туда обошлась в 212–216 тыс. Заметно дешевле можно отдохнуть в Турции – за 146 тыс. рублей, однако купаться в море в ноябре там уже не получится.

Несмотря на высокие цены, спрос на праздничные туры осенью есть – многие россияне не упускают возможности взять отпуск под длинные выходные, отметили в Anex Tour.

Ранее стало известно, что в этом году на одного отдыхающего пришелся бюджет в размере 63 158 руб. (38 605 руб. в 2022 году). Согласно майским данным россияне рассчитывали в этом году потратить на отдых 53 923 рубля, это на 9 235 рублей меньше фактической суммы.

36% россиян считают, что условия отдыха и досуга в стране изменились в лучшую сторону (–10 пп. с 2020 г.); 19% – в худшую (+9 пп. к 2020 г.). Топ-3 плюсов отдыха в России по мнению тех, кто этим летом отдыхал в стране за пределами своего региона, – красивая природа (27%, +8 пп. за год), погода, климат и теплое море, чистые реки (по 20%), а также качество сервиса и обслуживания (14%, +7 пп. за год).