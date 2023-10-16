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Иркутская область заняла 39 место в России по доходам населения

Согласно рейтингу РИА Новости, соседние регионы – Новосибирская область, Красноярский край, Республика Бурятия – расположились на 17, 27 и 57 месте.

Лидирует в рейтинге по соотношению доходов и фиксированного набора Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО). В этом регионе соотношение среднедушевых доходов и стоимости фиксированного набора находится на уровне 5,9. При этом по абсолютным средним доходам с результатом 140,3 тысячи рублей в месяц ЯНАО также располагается на первой строчке. За год в реальном выражении рост доходов тут был на уровне 13,2%, что является третьим лучшим приростом среди всех регионов.

Также среди лидеров рейтинга по отношению доходов к потребкорзине представлены следующие регионы: Ненецкий, Чукотский автономные округа, Магаданская область, Москва, Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра и Сахалинская область.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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