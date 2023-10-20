Семён Майор: «Мы можем стать мировым центром ледовой скульптуры»

«Мы изначально планировали делать событие, ради которого люди готовы будут проехать тысячи километров. И нам это удалось», – заявил организатор и идейный вдохновитель Olkhon Ice Fest Семён Майор. Какие перспективы у фестиваля и чего не хватает, Семён рассказал на форуме «Время отдыхать на Байкале».

О событийке

– Я не знаю, кто говорит, что в регионе не хватает событийки. В области уже есть события разного уровня. Например, Olkhon Ice Fest, организатором которого я являюсь. Появляются новые события, например, проект «Счастье чистой воды», который пройдёт в Иркутске. Конечно, чем больше событий, тем лучше, но я бы делал акцент на качестве, а не на количестве. Потому что одно базовое брендовое событие федерального или мирового значения на Байкале может подтянуть за собой целую цепочку позитивных изменений в сфере туризма региона, в том числе инфраструктурных.

Об Olkhon Ice Fest

– Это уникальное событие, которое пройдёт на Ольхоне пятый год подряд. В 2023 мы проявили гибкость, немного изменили формат и представили новое искусство на Байкале – ледопластику. Такого нет нигде в мире. Новый формат Olkhon Ice Park выстрелил, информационный охват – несколько десятков миллионов человек по России и всему миру, 14 сюжетов в федеральных СМИ. Уверен, у нас есть потенциал стать одним из мировых центров ледовой скульптуры.

О конкурентах

– Olkhon Ice Fest часто сравнивают с Аляской или Харбином, где проводятся масштабные фестивали ледовой скульптуры. Но нам не нужно повторяться, у нас есть своя уникальность, своя изюминка. Когда мне показывают фотографии Харбина, где мероприятие проводится 45 лет, или Аляски, где мероприятие тоже проходит десятки лет, я считаю, за четыре года Olkhon Ice Fest сделал качественный скачок. Давайте продолжать развивать фестиваль дальше.

О консолидации

– Я вижу, какое бурное развитие идёт по событийке и в Иркутске, и в Байкальске, и в Листвянке – все территории рано или поздно – это моё мнение – обречены на то, чтобы объединиться, первый шаг – событийный календарь.

О влиянии на бизнес

– Приведу такой факт – многие отели поднимают цены до 20% на период фестиваля. Это влияет на доходы, соответственно, и на налоговые отчисления. Меня ольхонские отельеры атакуют по датам фестиваля, начиная с лета, потому что люди со всей России при бронировании уже интересуются нашим мероприятием. Я не говорю про соседние территории – Сахюрта, например. Когда места заканчиваются на острове, бронируют все близлежащие бухты. По моим оценкам, прирост составляет до 15% благодаря фестивалю. Мы изначально планировали делать событие, ради которого люди готовы проехать тысячи километров. И нам это удалось. Ежегодно показатели растут, люди целенаправленно едут на событие. После многочисленных сюжетов об Olkhon Ice Fest на федеральных каналах в 2023, люди принимали решение о поездке на Байкал в моменте. Это хороший прецедент.

О том, чего не хватает

– Нужна команда, которая будет работать вместе с нами. Нас уже поддерживает правительство региона, нужно продолжать совместную работу, чтобы выйти на федеральный уровень, расширить международное взаимодействие. К нам едут мастера со всей России, интерес проявляет Казахстан, Монголия, Китай и другие страны. Нужен попечительский совет. Фестиваль может разрастаться и территориально, и во временных рамках, и за счет новых направлений, например, музыки, научных конференций и т.д.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.