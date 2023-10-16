40% жителей СФО и ДВФО хочет обучаться по IT-специальности

Согласно опросу* платформы Авито Услуги, 24% опрошенных жителей региона уже проходят или планируют пройти обучение в IT. В связи с этим растет спрос на услуги обучения в категории «IT, бизнес» — только в III квартале 2023 года число таких запросов в России выросло сразу на 34% по сравнению со II кварталом, показывает аналитика платформы. Предложение растет еще более активно: более — +120% за квартал. Самыми популярным направлениями обучения стали программирование, веб-дизайн и работа с базами данных.

Будущее — за IT

24% опрошенных в СФО и ДВФО уже проходят или планируют пройти обучение по IT-специальностям, показал опрос Авито Услуг. Среди желающих «войти в айти» процент мужчин (34%) вдвое выше, чем процент женщин (16%). Большую часть респондентов, которые проходят или планируют пройти IT-курсы, составляют молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет (28%), от 25 до 34 лет (25%), от 35 до 44 лет (25%).

Самые популярные направления в сфере IT

Жители региона рассказали, о какой IT-профессии они мечтают и какое обучение выбирают. 44% хотят изучать языки программирования или разработку веб-сайтов и приложений. 36% респондентов в СФО и ДВФО хотят научиться веб-дизайну и разработке пользовательского интерфейса, а 22% заинтересованы в освоении баз данных, а также аналитических инструментов и методов обработки данных.

24% уже обучаются или скоро займутся изучением операционных систем, сетей, облачных технологий и методов управления IT-инфраструктурой, а 19% находят привлекательной новую активно развивающуюся отрасль — изучение алгоритмов машинного обучения и нейронных сетей. Еще 15% от общего числа опрошенных хотят больше узнать об управлении проектами в IT отрасли, 15% о кибербезопасности и 11% о криптовалютах. Для 13% респондентов интересна область робототехники и программирования роботов.

Сколько готовы потратить на IT-обучение

Примечательно, что из числа опрошенных в СФО и ДВФО 24% не хотят тратить на курсы и обучение больше 5 000 рублей в месяц, а 19% планируют уложиться в промежутке от 5 000 до 10 000 рублей. 11% готовы заплатить до 30 000 рублей в месяц за обучение, а 7% рассчитывают на сумму более 30 000 рублей в месяц.

* В опросе приняли участие 10 000 респондентов со всей страны