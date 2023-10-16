Как бизнес и власть меняют территории

Что должны делать для экономического развития и социального процветания отдельной территории власть и бизнес, который присутствует на этой территории? Есть ли точки пересечения в их планах и стратегиях, или у каждой из сторон свои цели и видение будущего и исключительно собственный путь их достижения? Об этом шла речь на заключительной пленарной сессии «Устойчивость регионов: взаимодействие бизнеса и органов государственной власти» на БРИФ’23. Наше издание записало основные тезисы дискуссии.

Задача номер один для правительства

Основным спикером пленарной сессии стал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

В своём получасовом выступлении глава региона очень подробно остановился на всех инфраструктурных проектах, которые реализуются в регионе при поддержке и непосредственном участии правительства Иркутской области. По информации губернатора, это восемь новых крупных инвестиционных проектов в добывающей, туристической, химической и металлургических отраслях. Они предусматривают создание объектов и структуры на сумму около 6 млрд руб., позволят привлечь в регион дополнительно 360 млрд руб. инвестиций, создать более трёх тысяч новых рабочих мест.

– Сегодня задача номер один для правительства Иркутской области создать условия для экономического развития территорий внутри региона, муниципальных образований – и там где есть крупный инвестор, и там, где его нет, а также использовать понимание малого и среднего предпринимательства, как должна развиваться территория, – отметил губернатор. – Кроме этого, надо создавать условия для комфортной жизни – как коммунально-бытового характера, так и в плане благоустройства территории. Школы и детские сады должны быть новыми и удобными, медицинские учреждения должны быть современными, и от них не должны отставать культурная и спортивная инфраструктура.

Губернатор рассказал о территориях, где региональная власть работает во взаимодействии с крупным бизнесом. Это Усть-Кут, по развитию которого в прошлом году было подписано соглашение между правительством Иркутской области, ИНК, Сбербанком и муниципальным образованием, это Тайшет, где присутствует РУСАЛ, это Байкальск, где регион сотрудничает с Внешэкономбанком и Росатомом, это Жигаловский район и Газпром. Кроме этого развивается сотрудничество с компанией Роснефть, которая формирует повестку по Усолью-Сибирскому.

– Экономическая стабильность в регионе – основное условие его дальнейшего развития, – отметил Игорь Кобзев.

200 гектаров непростого счастья

Более подробно на сессии обсудили экономическое и социальное развитие Усть-Кута, где сейчас идёт завершающая стадия строительства Иркутского завода полимеров. О состоянии дел на площадке завода рассказала директор ИЗП Елена Ваулина:

– Сейчас мы находимся на стадии готовности практически 80%, а это значит, что 95% оборудования уже поставлено на площадку и 77% собрано. Планируемый запуск Иркутского завода полимеров – декабрь 2024 года. Это, собственно, наши 200 гектаров счастья.

Елена Ваулина также отметила, что реализация таких проектов даёт новое дыхание удалённым от центра регионам: это и рабочие места, и сопутствующие социальные проекты, и новые инициативы для малого и среднего бизнеса, а также учебные заведения.

Тем не менее, по информации директора ИПЗ, у предприятия есть и определённые сложности. Например, дефицит квалифицированных кадров, которые надо не только найти и выучить, но ещё и задержать в Усть-Куте, а это достаточно проблематично, поскольку есть серьёзные ограничивающие факторы, начиная с инфраструктуры Усть-Кута, включая транспортную – тот же устаревший аэропорт, и заканчивая социальными и жилыми объектами.

– Самый главный вызов, который сейчас стоит перед нами, – это надёжная и безопасная эксплуатация нашего оборудования: оно уникально, и люди для его эксплуатации нужны высококвалифицированные. И в первую очередь – это местные жители, по-другому здесь не справиться. Конечно, мы готовим кадры буквально со школьной скамьи – у нас есть профильные классы в Усть-Куте и Иркутске, мы работаем со студентами наших вузов и ссузов. Но этого недостаточно, и мы сейчас находимся в активной стадии набора недостающих сотрудников.

Чтобы привлечь людей, для работников завода в городе будет построен жилой микрорайон со школой, двумя детсадами и спортобъектами. Как отметила Елена Ваулина, это пример ответственного отношения бизнеса к территории присутствия и успешного социального партнёрства с властью, поскольку при поддержке областного бюджета компания обеспечит город и новой котельной, и электроподстанцией, и комплексными очистными сооружениями.

Три-четыре года для прорыва

Тему преодоления инфраструктурных барьеров, характерных для Усть-Кута, и в какой-то мере мешающих бизнесу и власти развивать территорию, продолжила директор Усть-Кутского газоперерабатывающего завода Татьяна Молостова. Она, в частности, отметила, что у территории есть прекрасные преимущества и потенциал в виде изумительной природы, но этого явно недостаточно для комфортной жизни. Поэтому, даже имея достойную заработную плату, люди уезжают – территория их не держит.

При этом компания, по словам Татьяны Молостовой, очень много делает для Усть-Кутского района не только как крупнейший налогоплательщик – в развитии территории она участвует и через социальные инвестиции благотворительности.

– Мы построили в Усть-Куте новой медицинский корпус, финансируем мероприятия по формированию комфортной городской среды, в частности, оплачиваем проектно-сметную документацию, чтобы город мог входить в новые проекты по строительству парков. Кроме этого, мы реализуем программу профессиональной ориентации.

Кстати, один из пунктов в выступлении спикера касался как раз сферы образования: чтобы молодёжь, проживающая в северных районах Иркутской области, не уезжала из родных мест, Усть-Кут нужно сделать для них центром профессионального образования, открыв в городе современные средние специальные учебные заведения.

Эту стратегическую задачу, как и другие социальные проблемы, по убеждению Татьяны Молостовой, возможно решить, если под идею развития Усть-Кутского района создать единый проектный офис по координации этого процесса.

– Проектный офис должен включать в себя не только региональные и муниципальные органы власти, не только бизнес и экспертов, но и федеральные структуры, чтобы мы совместно решали серьёзные задачи в социальной сфере. Нам нужны три-четыре года, чтобы мы смогли сделать прорывы в инфраструктуре и на полном ходу двинулись дальнейшим целям, – заключила Татьяна Молостова.

Обмен опытом

Практическим опытом преобразования территорий присутствия поделился на сессии директор по устойчивому развитию компании Сибур Максим Ремчуков:

– У Сибура больше двадцати регионов присутствия и в большинстве из них подписаны соглашения с администрациями о социально-экономическом партнёрстве, в которых оговаривается вклад компании в экономику региона через инвестиционные проекты, а также, какие социальные задачи мы решаем вместе с властью.

Спикер довольно подробно остановился на том, как реализуются такие соглашения на примере Тобольска – города с населением чуть меньше 100 тысяч человек.

– Самая большая инвестиция компании была сделана там в строительство завода полимеров, который запустили в работу в 2020 году. А ещё в 2017-м мы подписали программу, которая называлась «Тобольск-2020», её основной фокус как раз и заключался в «подтягивании» социальной инфраструктуры – школ, детских садов, жилья для сотрудников, объектов благоустройства, спорта. Кроме этого, в 2020 году мы построили в Тобольске аэропорт, который принимает, в том числе, прямые рейсы из Москвы.

После 2020 года программа трансформировалась в «Тобольск настоящий», и сейчас на горизонте новая программа – «Тбольск-2030». И если первая часть была связана с развитием социальной инфраструктуры, в том числе именно для того, чтобы люди приезжали и не уезжали, то «Тобольск настоящий» - это уже про развитие в городе ещё какой-то большой индустрии. Например, промышленного туризма.

Кроме этого, в территориях присутствия Сибур реализует грантовую программу «Формула хороших дел», суть которой – поиск заинтересованных неравнодушных людей, готовых вкладываться в развитие своих регионов.

– Нам нужно партнёрство на долгосрочной основе, чтобы не один Сибур всё делал, но и те, кто, условно говоря, находится вокруг нас. За шесть лет работы программы в ней поучаствовали почти 300 тысяч человек, было реализовано порядка 200 межрегиональных проектов, 900 инициатив, на которые мы выделили гранты, – рассказал Максим Ремчуков.

Кстати

Информацией о том, какие средства для инфраструктурного развития территорий, помимо банковских кредитов и займов, можно привлекать при поддержке Сбербанка, рассказал директор департамента по работе с государственным сектором ПАО Сбербанк Альберт Фахрутдинов.

– Мы помогаем территориям привлекать федеральные программы различных институтов развития для финансирования устойчивого развития и снижения нагрузки на бюджет. Например, облигации ДОМ.РФ – это около 75 млрд рублей, которые могут стать дополнительным источником для финансирования инфраструктуры. Это облигации ППК «Российский экологический оператор» – довольно новый инструмент на рынке, с которым взаимодействует Сбербанк Также есть инфраструктурные решения самого Сбера. Мы можем помочь в привлечении инвестиций, причем не только крупнейших инвесторов, но и так называемого второго эшелона, в рамках государственно-частного партнёрства. Но для этого и мы, и инвестор должны понимать, насколько этот прект востребован в регионе.