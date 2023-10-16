Первую ипотеку по новому закону с машиночитаемой доверенностью (МЧД) оформили клиенты Домклик

С 1 сентября 2023 года по закону 63-ФЗ «Об электронной подписи» больше нельзя выпускать электронную подпись для юридического лица. Теперь застройщики должны подписывать документы компании электронной подписью своего представителя — физлица. А для подтверждения права на неё нужна нотариально заверенная машиночитаемая доверенность (МЧД) — электронный аналог бумажного документа.

Первыми на рынке недвижимости ипотеку по новому закону оформили Сбер и Группа компаний ФСК, удостоверив у нотариуса МЧД. Используя интеграционные сервисы Домклик, представитель застройщика сначала выпустил электронную подпись как физлицо. Затем был автоматически сформирован пакет документов, который в том числе содержал нотариально заверенную машиночитаемую доверенность. После этого застройщик подписал с её помощью договор купли- продажи и заявление на регистрацию права на квартиру. За сутки договор был зарегистрирован в Росреестре, и покупатель получил право собственности на новое жильё.

Елена Мартынова, заместитель руководителя Росреестра:

«Внедрение машиночитаемых доверенностей — значимый этап изменения процесса проведения сделок с недвижимостью. Эта технология позволит повысить прозрачность сделок, совершаемых юридическими лицами. В рамках цифровой трансформации Большого Росреестра мы сделали реинжиниринг и адаптировали наши информационные системы к новым требованиям законодательства. По сути, обеспечили комфортные условия в электронном формате для профессиональных участников рынка недвижимости».

Алексей Лейпи, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка:

«Автоматическое оформление машиночитаемой доверенности на Домклик не только поможет застройщикам выполнить новую норму закона, но и ускорит процесс оформления ипотеки и продажи жилья. Домклик стремится к цифровой трансформации и внимательно следит за новыми законодательными трендами. Вместе с нашими партнёрами мы готовы к любым изменениям на рынке недвижимости».