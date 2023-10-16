Почти половина россиян доверяют советам блогеров при покупке автомобиля

По данным аналитиков, почти половина респондентов (47%) смотрят контент автомобильных блогеров, причем информацией про авто интересуются даже те, кто не водит машину. Это показал опрос социальной сети Одноклассники и платформы Авито Авто, в котором приняли участие 10 тысяч человек по всей России.

Автоблогеров смотрят 54% россиян, планирующих покупку автомобиля. Также опрос показал, что автолюбителями почти в равной степени являются как мужчины, так и женщины: блоги про автомобили смотрят 40% женщин.

При этом 49% тех, кто следит за автоблогерами, ориентируются на их советы, принимая решение о покупке. 71% также отмечают, что автоблогеры помогают разобраться в деталях и сформировать окончательное мнение относительного того или иного автомобиля.

Наиболее привлекательны и удобны для просмотра, по данным опроса, именно видеообзоры: 77% тех, кто смотрит контент автоблогеров, предпочитают такой формат. Сравнительными обзорами в большей степени (40%) интересуются те, кто владеет автомобилем, а вот подробные статьи с фотографиями смотрят чаще, планируя покупку (30%).