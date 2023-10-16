Правительство утвердило порог продаж валюты на уровне 90%. Что будет с рублём?

Аналитики БКС Мир инвестиций оценили влияние новых правил на валютном рынке на курс российского рубля.

Крупнейшие экспортеры должны будут размещать 80% валютной выручки в российских банках и продавать 90% от этой суммы на внутреннем валютном рынке. Эта мера распространяется на 43 группы компаний (в общей сложности около 100 компаний). Постановление вступает в силу с сегодняшнего дня, 16 октября. Аналитики БКС Мир инвестиций отмечают, что резкого роста продаж на валютном рынке не произойдет, однако они ожидают укрепления рубля.

– По формуле «80–90» компании должны будут продавать около 72% валютной выручки — это фактический уровень, зафиксированный в августе, что чуть выше июльского уровня в 67%. В 2022 г. основные экспортеры продавали в среднем 77% валютной выручки.

Однако новое правило распространяется на 100 компаний, а ЦБ оценивал долю продаж валютной выручки 30 крупнейших экспортеров, обращают внимание эксперты БКС.

– Поэтому мы все еще ожидаем некоторой поддержки рубля со стороны нового регулирования. Новое правило вступает в силу с сегодняшнего дня, поэтому на прошлой неделе курс национальной валюты вырос, скорее, на настроениях рынка, чем на росте продаж валюты. Мы по-прежнему ожидаем, что к концу года курс USD/RUB составит 94,1, – резюмируют аналитики БКС.