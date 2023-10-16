Фильм про Иркутский завод полимеров стал серебряным призером Всероссийской премии «КонТЭКст»

Фильм «Мегастройка Восточной Сибири: Завод полимеров» (проект ИНК) занял 2-е место среди лучших коммуникационных проектов ТЭК и промышленности на Всероссийской премии «КонТЭКст». Премия проводится при поддержке Минэнерго РФ, Государственной Думы, Совета Федерации, РАСО и Союза журналистов.

Для участия в конкурсе было подано более 100 заявок, 50 участников вошли в шорт-лист. В финале приняли участие ведущие компании топливно-энергетического комплекса: ПАО «Газпром», ПАО «РусГидро», ПАО «Полюс», АО «Атомэнергомаш», ООО «Сахалинская Энергия», АО СУЭК, АЛРОСА, АО «Мосэнергосбыт», ПАО «Зарубежнефть» и др.

Победителей определяло жюри в составе ведущих экспертов коммуникационной и энергетической отраслей и журналистики, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений. Основными критериями оценки являлись стратегичность и значение реализованных проектов для страны и отрасли, креативный подход при их реализации, эффективность и результативность проектов.



В марте 2023 г. фильм «Мегастройка Восточной Сибири: завод полимеров» также стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео-2023» в рамках XII Московского международного фестиваля корпоративного видео. Документальный фильм получил награды в двух номинациях: «PR-видео» и «Лучший сценарий».

Фильм в нефтегазохимической отрасли стал одним из самых популярных в подобном жанре документалистики – за 11 месяцев количество просмотров на корпоративном YouTube-канале ИНК превысило 1 млн просмотров. Фильм также получил свыше 2 тыс. положительных комментариев.

Премьера состоялась на телеканале Discovery Сhannel в России 26 февраля 2022 года. В настоящее время фильм доступен к просмотру на YouTube-канале ИНК и в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск». В ноябре 2023 г. фильм планируется к прокату в кинотеатрах Иркутской области.