Игорь Кобзев принял участие в конференции по изменению законодательства в сфере охраны Байкала

Глава Иркутской области подчеркнул, что Слюдянский район является зоной риска схода селевых потоков. Для защиты населения Слюдянки, Байкальска, а также других населенных пунктов, туристических баз, БЦБК, Восточно-Сибирской железной дороги, федеральной автодороги и линии электропередач необходимо строить селезащитные сооружения.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Правительство Иркутской области заключило контракты на реконструкцию девяти селезащитных сооружений протяженностью около 22 км в трех муниципальных образованиях Слюдянского района:

г. Байкальск (р. Большая Осиновка, р. Малая Осиновка, р. Солзан, р. Харлахта, Солзанский полигон отходов ОАО «БЦБК»);

г. Слюдянка (р. Слюдянка, р. Похабиха);

пос. Утулик, (р. Безымянная).

– При проектировании выявлено, что для реконструкции селезащитных сооружений потребуются рубки на землях лесного фонда на 9,84 гектарах объёмом 1 027 кубометров и количеством 1961 дерево, 80% деревьев составляют осины. Сегодня нужно найти то решение, которое позволило бы сохранить баланс между правами людей на цивилизованную жизнь и экологическими задачами, – сказал губернатор.

Действующие нормы законодательства об охране озера Байкал в области лесных, земельных и имущественных отношений делают невозможным реализацию строительства, реконструкции и эксплуатации очистных сооружений, объектов коммунальной инфраструктуры, строительства, мостовых сооружений и автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, создание и обеспечение противопожарного обустройства лесов, примыкающих к населенным пунктам.

Поправки к действующему законодательству будут рассмотрены во втором чтении в ближайшее время. Пока идет процесс внесения изменений в законопроект.