Дороги, дети и еда. Какие туристические проекты актуальны для Иркутской области

На туристическом форуме «Время отдыхать на Байкале!», который на прошлой неделе прошёл в Иркутске под эгидой ТПП Восточной Сибири, несколько программных заявлений, касающихся туристической отрасли региона, сделал первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников. В частности, он отметил, что в 2025 году завершится подготовка инфраструктуры в ОЭЗ «Ворота Байкала», а в 2026 году будет построена асфальтированная дорога на острове Ольхон – от паромной переправы до посёлка Хужир. Кроме этого, правительство региона активно участвует в реализации других крупных турпроектах, которые придадут туризму на Байкале новые смыслы. Более подробно о том, что сейчас актуально на региональном рынке туруслуг – в нашем материале.

Инфраструктура подтягивается

Открывая пленарную сессию «Туризм как фактор развития региона», Руслан Ситников подчеркнул, что главный приоритет правительства региона в туристической сфере – создание и развитие качественной инфраструктуры, причем не только на Байкале, но и в Иркутске, Братске и Братском районе, Заларях, Свирске и других муниципалитетах. И в первую очередь, речь идёт о современной улично-дорожной сети.

– Мы определили несколько населённых пунктов, в которых должны привести дорожную сеть в порядок в ближайшее время. Это Большое Голоустное, Листвянка, Байкальск, Кутулик. Второй момент – завершение работ по проектированию канализационно-очистных сооружений, так как все многочисленные инвестпроекты в сфере туризма сталкиваются сейчас с проблемами водоснабжения и водоотведения. Даже на Ольхоне, где вообще всё очень сложно, мы тем не менее приступили к обследованию грунтов, поскольку эту работу в любом случае необходимо выполнять.

Руслан Ситников

Кроме этого, есть значимые проекты по строительству туристических локаций с нуля: это особая экономическая зона «Ворота Байкала», создание которой перешло в активную фазу с 2021 года.

– К сожалению, мы долго запрягали, и сейчас столкнулись с ситуацией, когда резидентов ОЭЗ уже много, по-моему, 23, а инфраструктура до сих пор ещё «не подошла», – пояснил Руслан Ситников. – Но мы в активной фазе проектируемся, объявляем аукционы, и я уверен, что в 2025 году придём в порядок всю соответствующую инфраструктуру, и наши инвесторы уже смогут в полную силу реализовывать свои проекты. Кроме этого, новым шагом в развитии ОЭЗ я считаю проект по строительству новой канатной дороги кабинного типа на горнолыжном курорте «Гора Соболинная», который мы уже запустили совместно с якорным резидентом. Проект реализуется с поддержкой государства.

Второй значимый проект – туристический кластер «Байкальская Слобода», над которым правительство региона работает совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ». Находиться он будет в районе этнографического музея «Тальцы»: на площади 300 гектар там построят отели, аквапарк, велодорожки, набережную, экотропы. Первые объекты планируются к сдаче уже в 2026 году. По мнению Руслана Ситникова, новая локация привлечёт и гостей региона, и местных жителей и позволит снизить нагрузку на Листвянку.

– Если говорить о тех проектах, которые уже находятся в процессе реализации, то самый приоритетный из них связан с дорожной сетью на острове Ольхон, который курирую лично я, – также рассказал Руслан Ситников. – На 2024-2025 годы мы запланировали заасфальтировать центральные улицы Хужира и сделать дорогу до Харанцов. В дальнейшем, в 2026-м – закончить проект и строительство дороги уже от начала островной части до Хужира. Мы уверены, что выполним этот план. Дорога будет с велосипедными дорожками для того, чтобы туристы могли передвигаться по острову и не только на автомобилях, но и на велосипедах.

Туризм для детей – важный и недооценённый

Руслан Ситников рассказал, что помимо инфраструктурных проектов, правительство региона участвует во всех акселераторах Агентства стратегических инициатив (АСИ). Например, сейчас это – акселератор по детскому туризму, благодаря которому юные жители Иркутской области смогут познакомиться с культурой региона, его историей, промышленностью. Более подробно на этом направлении остановилась член Координационного совета по развитию детского и молодежного туризма правительства Иркутской области Светлана Маркова.

Она в частности, отметила, что детский туризм – очень важная и недооценённая отрасль, и пригласила участников форума, представляющих туристическую сферу, активно подключаться к проектам по детскому туризму. В том числе, разработанному АСИ – «Классная страна».

– Этот проект уникален тем, что основывается на знании малой Родины, и в его рамках впервые происходит интеграция образовательного процесса с туризмом: на основе естественнонаучных, исторических, экологических и культурных предметов школьники совместно с преподавателями разрабатывают туристические проекты по своим населённым пунктам, – рассказала Светлана Маркова.

По её мнению, это помогает сделать школьные уроки интересными и познавательными, так как ученики «не только в учебнике смотрят, но и понимают, как полученные знания применить на практике»:

– Например, один из наших треков посвящён науке. Иркутская область – это кладезь научных знаний, у нас – шикарные планетарии и разносторонние программы по астрофизике. У нас изучается дно Байкала вместе со звёздами над Байкалом, и мы считаем, что подключать науке детей нужно уже с ранней школьной скамьи.

Светлана Маркова

Светлана Маркова отметила, что проект «Классная страна» позволит сгладить сезонность регионального туризма, поскольку он реализуется внутри региона в течение всего учебного года. За счёт этого будут заполняться гостиницы и стабильно работать общепит.

Кстати, по информации спикера, к проекту уже подключились региональные отельеры, которые выдвинули новый тренд в туризме «Лучшее – детям».

– Теперь лучшие отели области будут предлагать детским группам спецтариф, благодаря чему у ребят со всей нашей территории появится возможность проживать в хороших условиях за минимальную стоимость. Помимо этого отели предоставляют свои площадки, чтобы ребята по вечерам могли прослушать интересную лекцию, пообщаться с выдающимся человеком, – прокомментировала Светлана Маркова.

Она выразила уверенность, что результате в регионе вырастет плеяда молодых людей, которые будут не только любить путешествия по родному краю, а будут любить свою страну в целом.

Как попробовать Иркутск на вкус

– В этом году на форуме также много внимания уделили теме гастрономии, поскольку это важная составляющая индустрии гостеприимства. Как отметил в своем выступлении Руслан Ситников, этот вопрос нужно «раскачивать»: приглашать экспертов, прислушиваться к их мнению, искать уникальные направления для себя и реализовывать их на серьёзном уровне.

К слову, в работе форума «Время отдыхать на Байкале!» приняли участие 12 федеральных экспертов из сферы гастрономии, и одним из был спикер из Москвы Владимир Крылов – директор по коммуникациям с индустрией Центра развития креативной экономики, гастрономический журналист и ресторанный обозреватель. На пленарной сессии он поделился своим видением того, какое место занимает гастрономический туризм в индустрии впечатлений.

Как отметил Владимир Крылов, у гастротуризма очень простое определение – это познание региона сквозь призму местной гастрономии. Но, как показывает практика, большинство людей не готово путешествовать исключительно ради кухни. Для них туризм это всё-таки способ поменять локацию, отдохнуть, а гастрономия является прекрасным, но всё-таки дополнением.

И здесь главный критерий – это вкус, утверждает эксперт, и к этому критерию всем нужно стремиться как к трём звёздам Мишлена. Потому что, приходя в любой ресторан, неважно, дорогой или недорогой, успешный или неуспешный, мы оцениваем еду с точки зрения вкуса.

– Но, тем не менее, очевидно, что для каждого ресторана важна и упаковка, потому что это раньше еда была только биологической функцией. Думать, что культурная функция – это просто дизайн, как минимум недальновидно, потому что это лишь сиюминутный подход. Сейчас культурная функция стала сильно выше, потому что еда – это междисциплинарная история. Она может привлечь не только с точки зрения вкуса, а с точки зрения религии, или истории, или массовой культуры, или даже урбанистики.

Кроме этого, для успешного развития гастрономических проектов важны кадры, причём не только задействованные в индустрии, но и в госструктурах, которые должны правильно привлекать людей из профессионального сообщества и чётко оценивать возможности и инициативы бизнеса.

Владимир Крылов

– Одному невозможно ничего сделать. Нужно иметь таких сообщников – в хорошем смысле этого слова, которые готовы тебе помочь, готовы объединяться и делать совместные мероприятия, те же гастрономические фестивали. Причём не только на региональном уровне, но, в том числе, и на федеральном, потому что чем более влиятельны эти люди, тем более, громкий и эффективный результат вы получите. А любой креативный проект, любая креативная индустрия – это, прежде всего, лучшие практики, которые нужно выставлять и показывать наружу, особенно в сфере туризма, потому что это визитная карточка того, что мы знаем про Иркутский регион. Мы знаем, что это Байкал, но что мы знаем про иркутскую, байкальскую кухню? Почему она не заявлена федеральном уровне? Почему о ней не знают в Москве, или, например, в Сочи?

И ещё Владимир Крылов сделал акцент на том, что очень важно понимать, на какую аудиторию рассчитан гастрономический проект, потому что турист из Красноярска и из Москвы – это два разных туриста, и запросы у них тоже разные.

– Я говорю не про имущественный статус, а о мотивах потребления, потому что кто-то хочет, например, окунуться в Байкал, кто-то хочет сходить в горы. Важно эти когорты людей ярко выделить и предложить им своё гастрономическое решение, свой «вкус Иркутска».

Кстати

Илья Сухих

Опытом, как привлечь гостей гастропроектами, поделился также гость форума из Владивостока ресторатор Илья Сухих. Он рассказал, что несколько лет назад, озаботившись локальным продуктом, вместе с единомышленниками придумал бренд Владивостока как столицы крабов, и организовал гастрофестиваль «Держи краба», который сначала был настороженно воспринят профессиональным сообществом, а сейчас желающих участвовать в нём больше, чем достаточно. Кроме этого, в своём ресторане он пошёл на беспрецедентный шаг, опустив стоимость такого продукта, как крабы, в 10 раз по сравнению с рыночной.

– Три года мы работали в убыток, мне это мероприятие обошлось 50 миллионов рублей. Но, тем не менее, это дало вектор развития для других проектов, других ресторанов, привлечении туристов. В целом, я доволен своей инвестицией, потому что она в итоге принесла пользу не только мне, но и моему городу, и моей территории, – отметил Илья.

Международный туристический бизнес-форум «Время отдыхать на Байкале!» организован Агентством по туризму Иркутской области, «Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири» и Центром «Мой бизнес» при поддержке правительства региона. В этом году организаторы форума уделили большое внимание развитию в Иркутской области гастрономического туризма как одному из вариантов продвижения региона на российском туристическом рынке. Гостями форума стали федеральные эксперты из Москвы, представляющие ресторанный бизнес Москвы, а также основатели известных ресторанных брендов из Красноярска, Ярославля, Владивостока, Астаны. Они поделились с иркутскими коллегами своим опытом создания высокой кухни из локальных продуктов, которая привлекает в их города путешественников со всей России.