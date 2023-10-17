Дефицит кадров на исторических максимумах

Эксперты онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, как менялись в этом году значения индекса конкуренции за работу в Иркутской области.

Уровень дефицита кадров определяется экспертами hh.ru через соотношение количества резюме к количеству вакансий, при этом комфортной для рынка труда нормой считается баланс 4 - 7,9 резюме на одну вакансию, что говорит о достаточном выборе работы у соискателей, и кандидатов - у работодателей. Значения индекса ниже четырех резюме на вакансию свидетельствует о том, что на рынке труда есть дефицит кадров.

В Иркутской области максимальные значения hh.индекса в текущем году были зафиксированы в марте – 4,2 резюме на вакансию, однако, дальше он стал стабильно снижаться, и последние четыре месяца (с июня по сентябрь) соотношение спроса и предложения на рынке труда в регионе держится в пределах 2,9 – 3 резюме на вакансию. По итогам сентября индекс зафиксирован на уровне 3 резюме на вакансию (см график).

Для сравнения, в целом по России индекс конкуренции составил в сентябре 3,3 резюме на вакансию, а в Сибирском ФО – 2,9 резюме на вакансию, причем тренд на снижение конкуренции за работу прослеживается и в регионе, и в целом по стране. По итогам минувшего месяца самыми дефицитным сибирскими регионами с точки зрения кадров стали Кузбасс (2,4 резюме на вакансию) и Алтайский край (2,7).

«Динамика hh.индекса свидетельствует об усилении кадрового дефицита, и что важно – в этом году он находится на своих исторических максимумах. В «базе» этой проблемы – сокращение трудоспособного населения в стране, в первую очередь, за счет выхода на рынок труда малого поколения 90-х и уход с него большого поколения 60+, а с другой стороны – растущий спрос на персонал со стороны восстанавливающего бизнеса. Мы видим, что работодатели сейчас активно ищут новые решения кадрового вопроса. Помимо увеличения гибкости в подборе кадров, теперь разрабатываются альтернативные источники «рабочих рук». В частности, появилось такое понятие как «полосатые воротнички» - речь о трудоустройстве заключенных», - комментирует директор hh.ru Сибирь, Екатерина Дегтярева.

В разрезе профсфер, наиболее дефицитными на данный момент в Иркутской области являются специалисты из автобизнеса (в том числе, автослесари и автомастера) – на одну вакансию для них приходится всего 1,5 резюме. Также в топ-10 самых дефицитных кадров вошли специалисты из сфер «Рабочий персонал» (1,8 резюме на вакансию), «Сельское хозяйство» (1,9), «Медицина, фармацевтика» и «Строительство, недвижимость» (по 2,0), «Добыча сырья» и «Транспорт, логистика, перевозки» (по 2,2), «Розничная торговля» (2,4), «Производство, сервисное обслуживание» (2,5) и «Туризм, гостиницы, рестораны» (2,6).