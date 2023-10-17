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62 рубля за доллар? Google порадовал россиян дешевым долларом

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Из-за сбоя поисковик показывал курс обмена в районе 62 рублей.

На запрос «курс доллара к рублю» сервис выдавал 62,62 рубля за доллар. Неполадку устранили 16 октября около 23:40 по мск.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что для стабильности госбюджета курс доллара должен установиться на более низкой отметке, чем сейчас. Он выразил надежду, что ситуация на валютном рынке изменится в связи с подписанием указа, обязывающего ряд экспортеров продавать валютную выручку.

«Для бюджета нам нужен валютный курс чуть пониже, поэтому и был подписан указ о валютной выручке», – сказал российский президент в ходе общения с журналистами в Бишкеке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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