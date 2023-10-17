Банк Уралсиб в Иркутске переехал в новый офис

Дополнительный офис «Иркутский» Банка Уралсиб начал работу по новому адресу – г. Иркутск, улица Советская 27. Новое отделение банка располагается на магистральной улице города, в непосредственной близости от жилых комплексов, имеет парковку, что позволит сделать обслуживание Банка Уралсиб более доступным и комфортным для клиентов.

В офисе клиентам доступен полный комплекс банковских услуг для физических и юридических лиц, консультации специалистов по всем продуктам и сервисам. Обстановка в отделении стала более эргономичной, зона ожидания для клиентов – значительно более комфортной. Есть зарядка для мобильных устройств, детский уголок, зона 24/7 с круглосуточным доступом к банкоматам.

В ДО «Иркутский» клиенты могут получить широкий перечень банковских услуг: открыть срочный вклад, получить платежную карту, оформить потребительское кредитование, ипотеку, рефинансировать кредиты других банков, подключить Уралсиб Онлайн, получить консультацию по продуктам и услугам банка, совершить операции через банкомат и информационно- платежный терминал и многое другое.

«В последнее время все больше людей используют дистанционные каналы для работы с банками. Тем не менее, для многих клиентов важны личный контакт с банковским менеджером и возможность визита в банк для решения насущных финансовых вопросов, и наш новый офис помогает эффективно решать большинство таких потребностей наших клиентов», — отметил территориальный директор Иркутской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Антон Дранник.

ДО «Иркутский» обслуживает физических лиц с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00. Более подробную информацию о продуктах и услугах Банка Уралсиб можно получить на сайте П АО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8 800-250-57-57.