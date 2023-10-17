Закон о сплошных рубках могут исключить из проекта «Об охране озера Байкал»

Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, пишут «Известия».

Он заявил, что следует исключить норму о сплошных рубках из законопроекта с изменениями в закон «Об охране озера Байкал». Это самая спорная строчка в резонансном документе, принятом в первом чтении в июле: ее внесение было призвано решить коммунальные проблемы местных жителей и обеспечить их безопасность от селевых потоков, но угрожало сохранению уникального озера.

Вячеслав Володин на совещании заметил, что речь в документе идет о том, чтобы изменить к лучшему «жизнь людей, которые оказались заложниками всех ограничений особо охраняемой природной территории». «Мы видим, что большое нарекание вызывает такое понятие, как сплошные рубки. Эта норма требует корректировки, нам надо проработать этот вопрос и найти иное решение», – заявил спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что законопроект, разрешающий сплошные рубки леса на Байкале, прошел первые чтения. По замыслу авторов документа, сплошные рубки в экологической зоне озера будут проводить для строительства дорог, очистных сооружений, коммунальных объектов, кафе, ресторанов и туалетов. «Жизнь не стоит на месте», комментируют законодатели.

Проект вызвал скандал: оппоненты поправок в Госдуме назвали их «похоронами священного озера» и «уничтожением природных систем под предлогом решения проблем». Против выступило даже правовое управление парламента, напомнив об особом статусе Байкала. Первый зампред комитета Госдумы по экологии Вячеслав Фетисов (ЕР), сказал, что проект не обсуждался с профильными ведомствами и нужно понять, «какой бизнес здесь будет бенефициаром».