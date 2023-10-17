Банк «Открытие» и радиостанция «Серебряный Дождь» запустили конкурс «От мечты к успеху»

Российские предприниматели поделятся лучшими историями успеха в эфире радиостанции «Серебряный Дождь» в рамках совместного конкурса с банком «Открытие» (входит в группу ВТБ).

Конкурс «От мечты к успеху» будет проходить с 16 октября по 8 ноября 2023 года. Чтобы принять в нем участие, предпринимателям нужно всего лишь заполнить анкету до 31 октября включительно и описать свою историю успеха на специальном разделе сайта радиостанции «Серебряный Дождь». Авторов трех самых ярких и интересных историй пригласят в прямой эфир программы «Анализируй это», где они расскажут о своем любимом деле на всю страну.

«Конкурс дает возможность предпринимателям рассказать историю своего бизнеса в прямом эфире одной из самых популярных радиостанций. Для нас важно поддержать людей, которые не только активно развивают свое дело, но и готовы делиться своими секретами успеха», — отметила Светлана Сырцова, руководитель блока МСБ банка «Открытие».

«Для меня настоящие предприниматели, люди, которые придумывают что-то новое, создают с нуля – не важно продукт, услугу, сервис – это настоящие герои. Они креативны, захвачены идеей и ее реализацией, вкладывают много сил и времени, нередко жертвуют комфортом, бытом, общением с семьей и друзьями. Всё на благо дела, всё ради достижения мечты. Они не боятся рисковать! Очень радостно, что таких людей много среди слушателей «Серебряного Дождя», и здорово, что у нас есть партнер, который готов поддержать их начинания», — комментирует Виктор Набутов, генеральный продюсер радиостанции «Серебряный Дождь».

Согласно опросам банка «Открытие», половина предпринимателей считают, что ситуация с ведением бизнеса в России улучшилась или не изменилась, при этом более половины россиян хотели бы заняться частным бизнесом.