Дефицит бюджета в 2024–2026 годах может составить 335 млрд рублей

Главная причина – снижение доходов от НДС, сообщают «Известия».

Как отмечается в документе Счетной палате, общая сумма недостачи может достичь 119,3 млрд рублей в 2024 году, 129 млрд – в 2025-м и 151,7 млрд – в 2026-м, то есть всего 400 млрд. При этом аудиторы проводили оценку с учетом дополнительных доходов. Эти неучтенные в прогнозе поступления составят 65 млрд рублей за три года: 35,2 млрд, 20,9 млрд и 8,9 млрд рублей соответственно.

Если взять в расчет эти средства, то в 2024 году казна может недополучить 84,1 млрд рублей (0,05% ВВП), в 2025-м – 108,2 млрд (0,06% к ВВП), в 2026-м – 142,7 млрд (0,07% к ВВП), подсчитала СП в своем заключении. То есть за три года сумма недостачи составит 335 млрд рублей.

Основные риски недопоступления отмечаются по НДС на товары и услуги, реализуемые внутри РФ. Собираемость по этой статье доходов учтена в бюджете на уровне 98,7% ежегодно. Как отмечает Счетная палата, этот показатель представляется завышенным, поскольку на практике он обычно скромнее: по итогам 2022-го он составил 95,7%, а на сентябрь 2023-го – 93,1%. Таким образом, казна может недополучить по этому направлению 109,2 млрд рублей в 2024 году, 117,5 млрд – в 2025-м и 126 млрд – в 2026 году, то есть почти 352 млрд рублей за трехлетку (88% от суммы нехватки в 400 млрд).

Ранее стало известно о том, что Минэкономики предлагает обнулить налог на добавленную стоимость (НДС) на ряд сопутствующих услуг в российских отелях и гостиницах. В частности, согласно предложению ведомства, нулевой НДС предлагается применять к доступу в интернет, услугам СПА, а также использованию парковки.

По информации ТАСС, Минэкономики уже разработало соответствующий проект постановления правительства. В документе указано, что, помимо вышеупомянутых услуг, налог на добавленную стоимость также предлагается отменить на использование расположенных на территории отелей тренажерных залов, детских игровых комнат и конференц-залов. Отмечается, что речь идет о тех дополнительных услугах, которые включены в единую стоимость гостиничного номера.