«Важно строить новые ГЭС и привлекать частные инвестиции». Как закрыть потребности растущей российской экономики?

Президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Российской энергетической недели, сообщил, что в этом году энергопотребление в России может достичь нового рекорда на фоне экономического роста. По данным правительства, потребление за год выросло на 1,5%.

– В прошлом году в России зафиксирован рекордный объем энергопотребления. И есть основания полагать, что в текущем году он будет обновлен,– заявил Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Как закрыть потребности растущей российской экономики? Какие меры поддержки нужны инвесторам? И что даст строительство новых ГЭС? Эти и другие вопросы обсудили на Российской энергетической неделе.

«Всё завязано на энергетику»

По мнению экспертов, активный рост экономики невозможен без строительства энергетической инфраструктуры, а для этого надо привлекать частные инвестиции. Как правило, частные компании более эффективны и маневренны, а также более оперативно реагируют на изменения рыночной и экономической ситуации.

– Отрасль является драйвером развития экономики, – подчеркнул в интервью РБК на Российской энергетической неделе операционный директор Эн+ Михаил Хардиков. – Посмотрите, сейчас нет ни одного сектора экономики, который не был бы завязан на электроэнергетику. Мы понимаем, что экономика развернулась на восток. И это не только Дальний Восток, но и Сибирь. Это не только расширение транспортных коридоров в восточном направлении, но и строительство новых логистических цепочек из Сибири на юг. Нужно доставлять наш товар на те рынки, которые находятся вблизи точек роста. А для этого мы должны обеспечить их электроэнергией, причем не просто обеспечить, а сделать это опережающими темпами. Именно для такого развития необходимо привлекать частные инвестиции, в том числе и из-за рубежа.

«Надо строить новые ГЭС, хотя это и долгосрочные инвестиции»

Важнейшей частью развития отрасли является строительство новых крупных ГЭС. Привлечение туда новых инвесторов будет возможным после утверждения механизма возврата инвестиций, который будет запланирован на длительный срок. Все эти действия благоприятно скажутся на экономике страны и росте ВВП.

– Гидроэнергетика сейчас незаслуженно обделена вниманием, – считает Михаил Хардиков. – Проекты по строительству ГЭС долгосрочные, это минимум 10 лет строительства, но это низкоуглеродная энергетика. На каждый вложенный рубль в гидроэнергетику примерно отдача 2,5 рубля валового внутреннего продукта. Новые ГЭС дают возможность снижать углеродный след, повышать экологическую устойчивость и получать не только низкоуглеродную энергию от самих ГЭС, но и развивать станции, которые не требуют ископаемого топлива. Мы готовы привести частных партнеров, в том числе и в капитал, в строительство этих ГЭС. Нужно удлинить цикл, создать прозрачный механизм поддержки и принять решение о строительстве как минимум восьми гидроэлектростанций, которые уже утверждены президентом, как приоритетные к реализации.

Топ-менеджер Эн+ добавил, что, несмотря на внешние вызовы, компания продолжает следовать повестке в области устойчивого развития. Важность этого направления работы постоянно подчеркивается основателем Эн+ Олегом Дерипаской. Компания по его инициативе одной из первых несколько лет назад провозгласила курс на снижение карбонового следа и минимизацию влияния на экологию. В 2022 году на ESG-проекты было направлено более 16,6 млрд рублей. В рамках программы «Новая энергия» холдинг уже добился сокращения выбросов углекислого газа на 2,4 млн тонн в год, а выработка на ГЭС при этом возросла на 2 млрд кВт/ч. По данным ежегодного ESG-индекса российского бизнеса, Эн+ входит второй год подряд в список компаний I уровня с высоким ESG-индексом (от 460 до 800).