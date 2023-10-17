Условия покупки жилья с участием маткапитала ужесточат в России

Это должно помочь в борьбе с мошенниками, пишут «Известия».

По программе борьбы с мошенническими схемами обналичивания материнского капитала депутаты Госдумы предложили ужесточить правила покупки жилья с его использованием. Такие поправки в закон подготовили члены комитета ГД по строительству и ЖКХ. В частности, при приобретении квадратных метров будут обязательно задействованы органы опеки и попечительства. Сейчас они принимают участие только в сделках по перепродаже, сказал «Известиям» член комитета Сергей Колунов.

— Именно органы опеки и попечительства будут оценивать пригодность жилья для проживания и давать добро на сделку с использованием средств маткапитала, — сказал депутат. — Без их одобрения такие средства перевести продавцу будет невозможно.

Обналичивание материнского капитала запрещено, нарушения подпадают под ст. 159.2 УК РФ и квалифицируются судами как мошенничество при получении выплат и пособий.

Судебная статистика указывает на достаточно большое количество обвинительных приговоров по данному составу, в среднем 2–2,5 тыс. ежегодно.

Инициатива будет полезна для рынка, потому что органы опеки в таком случае выступят барьером для мошенников и недобросовестных риелторов, которые задействованы в схемах обналичивания маткапитала, сказал «Известиям» юрист, советник по правовым вопросам консалтинговой группы vvCube Михаил Ткаченко.

По его данным, чаще всего маткапитал обналичивают именно с помощью мошеннических схем по покупке жилья.

Как сообщает Домклик, высокая частота вложения маткапитала в ипотеку фиксируется в регионах СКФО: Республика Северная Осетия–Алания, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика.

Процент сделок с использованием средств материнского капитала составляет около 60%. Высокая степень востребованности объясняется большим количеством многодетных семей: ранее мы показали, что округ отличается большим процентом выдач заемщикам с тремя и более детьми (в 2023 году — 18%). Кроме того, эти регионы отличает относительно невысокий уровень доходов населения: по данным Росстата, среднемесячная зарплата тут составляет менее 40 тыс. руб., а по РФ — 65 тыс. руб.

В лидеры по использованию материнского капитала для улучшения жилищных условий также вошли регионы ЦФО: Курская область, Брянская область, Тамбовская область, Белгородская область. Соответствующий процент выдач превышает 55%, что также объясняется сравнительно низкими доходами населения: согласно статистике Росстата, средняя зарплата по этим регионам не превышает 50 тыс. руб.

Низкий процент сделок с маткапиталом также объясняется уровнем доходов населения. Так, в Москве, Камчатском крае, Сахалинской области средняя заработная плата составляет более 90 тыс. руб.