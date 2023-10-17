Кому в Иркутске в октябре готовы платить более 100 тыс. рублей?

Сервис по поиску работы SuperJob проанализировал 79 000 вакансий в городах с численностью населения от 500 тысяч до 1 млн человек и отобрал самые высокооплачиваемые предложения октября в Иркутске.

Больше всего в Иркутске в октябре готовы платить менеджеру по кредитованию − от 140 000 руб.

На втором месте – вакансия заведующего складом: 120 000 — 150 000 руб.

На третьем – вакансия руководителя отдела маркетинга: 100 000 — 150 000 руб. в диджитал-агентство.

Сетевому инженеру предлагают 100 000 — 120 000 руб.

Замыкает рейтинг октября в Иркутске вакансия руководителя отдела развития партнерских услуг в «Почте России» − от 70 000 руб.

Самой высокооплачиваемой вакансией октября стали предложения для инженера-геодезиста в Хабаровске (200 000 — 220 000 руб.) и стоматолога-ортопеда в Томске, которому готовы платить от 200 000 руб.

В октябре в топе наиболее высоких зарплатных предложений — вакансии руководителей высшего и среднего звена, бухгалтеров, менеджеров по продажам и работе с клиентами, инженеров, водителей, квалифицированных рабочих.