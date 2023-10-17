Иркутяне продали на Авито на 15% больше новых смартфонов, чем в прошлом квартале

В III квартале 2023 года продажи новых смартфонов на Авито в Иркутске продолжили расти – на 15% за квартал. Об этом сообщают в пресс-службе сервиса.

В топ-5 брендов по доле продаж на платформе в России вошли:

Apple – 55%,

Samsung – 14%,

Xiaomi – 13%,

Honor – 4%,

realme – 2%.

При этом яркую динамику показывают бренды из Поднебесной: Infinix (рост продаж в семь раз год к году), Tecno (в четыре раза) и realme (+70%).

Тренд III квартала – снижение цен на смартфоны китайских брендов на платформе в Иркутске: так, Honor стали доступнее на 21%, Infinix – на 12%.

Новый iPhone на Авито в Иркутске приобретают в среднем за 50 700 рублей, Samsung – за 38 400 рублей, Xiaomi – за 19 200 рублей. Гаджеты «с пробегом» этих брендов обойдутся в среднем в 32 000 (Apple), 15 300 (Samsung) и 10 000 (Xiaomi) рублей соответственно.

«Авито ассоциируется с площадкой, где можно купить с рук айфон в отличном состоянии, или флагманы предыдущих и текущего сезонов минимум на 20-30% дешевле, чем на первичном рынке. Однако, несмотря на наше лидерство в ресейле электроники, доля новых смартфонов постоянно растет в продажах на Авито – так, за квартал она выросла на 4 процентных пункта – с 16% до 20%. Во многом это происходит из-за того, что все больше поставщиков переводят свои каналы продаж в онлайн. Это приводит к расширению ассортимента – на данный момент на Авито размещено более 730 тысяч объявлений о продаже мобильных телефонов, из них более 240 тысяч – новые устройства. Еще один продолжающийся тренд – это усиление присутствия китайских производителей смартфонов. Так, в этом квартале заметную динамику продаж показали Tecno (рост в четыре раза год к году) и realme (+70%) – эти бренды также заявляли о планах в 2024 году продолжать экспансию на российский рынок», – комментирует Павел Комаров, руководитель категории «Бытовая техника и электроника» в Авито.

Топ самых популярных брендов смартфонов

По количеству проданных на Авито смартфонов по стране лидером традиционно стал Apple. В Иркутске продажи новых iPhone на платформе снизились на 7% по сравнению с III кварталом 2022 года, а средняя цена нового устройства составила 50 700 рублей. Средняя цена нового устройства в Иркутске составила 50 700 рублей. Бывший в употреблении гаджет в июле-сентябре этого года в среднем стоил 32 000 рублей.

Второе место в России вновь занял Samsung, отвоевав серебро у Xiaomi, который опережал южнокорейский бренд в первой половине 2023 года. В июле-сентябре текущего года иркутяне покупали новые гаджеты южнокорейского гиганта на 6% реже, чем в прошлом году, а подержанные – 9% реже. Приобрести новый смартфон Samsung на Авито в Иркутске можно в среднем за 38 400 рублей, б/у – за 15 300 рублей.

Тройку лидеров в III квартале 2023 года в России замкнул Xiaomi. В Иркутске на бренд приходится 8% продаж. Средний чек покупки нового смартфона на Авито в регионе составил 19 200 рублей, а поддержанного – 10 000 рублей. В июле-сентябре этого года продажи гаджетов производителя из Поднебесной снизились на 11% за год, параллельно снизились и цены – на 9% на новые устройства, на 4% на б/у гаджеты.

Также за год снизились цены на другие китайские бренды – Infinix (несмотря на рост продаж в 7,3 раза в России, стоимость гаджета в Иркутске снизилась на 12% год к году, средняя цена за новый аппарат на Авито в городе – 12 000 рублей, б/у – 7 100 рублей), realme (рост продаж на 73% в Иркутске, цены снизились на 14%, 18 700 рублей – средняя цена за новый, 8 600 рублей – средняя цена за б/у) и Honor (21% в цене, средний чек за новый – 13 000 рублей, б/у – 5 700 рублей).

Средние цены и динамика продаж по регионам

Самые высокие средние цены на новые устройства (52,4 тысяч рублей) были зафиксированы в Калининграде, на втором месте – Краснодар (48 тысяч рублей). Наиболее доступные смартфоны продавались в Рязани и Оренбурге, в среднем по 30 тысяч рублей за устройство.

Заметнее всего продажи смартфонов за год выросли во Владивостоке – там их покупали на 50% чаще, чем в прошлом году. В Сочи продажи гаджетов за год выросли на 22%, в Хабаровске – на 16%. Также в топ лидеров по росту продаж смартфонов входят Екатеринбург (+11%) и Волгоград (+10%).