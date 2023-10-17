Спрос на аренду дорогого жилья взлетел в Москве

Средняя стоимость таких объектов составляет 200-400 тыс. рублей в месяц, пишут «Известия» со ссылкой на аналитику NF Group.

В сравнении с периодом с января по сентябрь 2022 года структура запросов по среднему бюджету сильно изменилась. С начала 2023 года отмечался повышенный спрос на качественное предложение, из-за чего многие арендаторы готовы были делать выбор в пользу объектов с более высокой стоимостью аренды.

В связи с этим по итогам января-сентября 2023 года заметно увеличилась доля запросов в пределах 200-400 тыс. рублей в месяц (+14 п.п. за год).

Самые бюджетные лоты, аренда которых стоит менее 200 тыс. рублей в месяц, также не растеряли своей актуальности. на них приходится 24% всех заявок. Доля запросов на квартиры и апартаменты с арендными ставками от 500 тыс. рублей в месяц сократилась на 6 п.п. за год.

Ранее стало известно, что средняя стоимость аренды однокомнатных квартир на крупнейших региональных рынках России (16 городов-миллионников, Московская и Ленинградская области) в начале октября составила 26,2 тыс. руб. в месяц, увеличившись к началу сентября на 1,2%. Двухкомнатные квартиры за аналогичный период подорожали на 10%, до 37,2 тыс. руб. в месяц.

Такие данные приводят в «Циан.Аналитике». Согласно подсчетам «Этажей», средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в 16 крупнейших городах в начале октября составила 23 тыс. руб. в месяц, двухкомнатных – 27,9 тыс. руб. За месяц показатели выросли на 3,4% и 3,6% соответственно. В «Авито Недвижимости» среднюю ставку найма жилья в России в целом оценивают в 29 тыс. руб. в месяц. К началу сентября значение выросло на 7,4%.