Каждый третий россиянин планирует провести новогодние каникулы дома

На новогодних каникулах россияне будут отсыпаться, общаться с семьей, читать и смотреть сериалы. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob принимали участие экономически активные россияне из всех округов страны.

33% респондентов большую часть новогодних каникул планируют провести дома. На дачу или в деревню поедут 9% опрошенных. Проводить в гостях новогодние каникулы будут 6% россиян. 5% планируют поездки на Новый год: 3% — по России, 2% — за границу. Из отечественных направлений популярны Санкт-Петербург, Москва и Казань, из зарубежных — Таиланд, Египет и ОАЭ. 16% будут работать в новогодние каникулы.

Мужчины чаще женщин планируют остаться на новогодние каникулы дома: 34% против 31%. Женщины же чаще собираются в поездку по России: 5% против 1% мужчин. Работать в новогодние каникулы чаще остальных будут респонденты моложе 34 лет (20%).

По сравнению с 2022 годом, россиян, планирующих провести первую январскую декаду дома, стало меньше (45% год назад и 33% сейчас).