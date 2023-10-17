Новости

Ученый предложил пускать туристов на Байкал за 50000 рублей

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предложил ввести "экономический барьер" в виде въездной платы порядка 50 тысяч рублей, чтобы сдержать поток туристов на Байкал, страдающий из-за нехватки инфраструктуры, сообщает «Прайм».

– Диких туристов, которые туда (на Байкал — ред.) приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не 3 миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того. Этот баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно… Главная мера для устойчивого развития — сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер, – заявил ученый на конференции комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию.

Ученый прогнозирует значительный рост турпотока на Байкал. По его оценкам, в ближайшие два-три года он достигнет пяти миллионов человек в год. В связи с этим ученый предложил установить "плату за въезд" для всех, кто не живет в Прибайкалье в размере около 50 тысяч рублей.

Читайте также:

Дороги, дети и еда. Какие туристические проекты актуальны для Иркутской области
17 октября 2023
Ставка на лёд. Какие события этой зимы могут стать магнитами для туристов?
17 октября 2023

По оценке агентства по туризму по Иркутской области, турпоток в регион этим летом превысил 500 тыс. человек. Министерство по туризму в республике Бурятия оценило турпоток за семь месяцев 2023 года в 373 тыс. человек. Таким образом, по официальным данным, турпоток на Байкал не превысил одного миллиона человек.

В Иркутской области реализуются два масштабных проекта по созданию туристической инфраструктуры. Это особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске, создание которой перешло в активную фазу с 2021 года. Проект реализуется при поддержке государства. Второй значимый проект – туристический кластер «Байкальская Слобода», над которым правительство региона работает совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ». Находится он в районе этнографического музея «Тальцы»: на площади 300 гектар там построят  отели, аквапарк, велодорожки, набережную, экотропы. Первые объекты планируются к сдаче уже в 2026 году. 


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Туризм 2023, последние новости":
Все материалы сюжета (999)


Реклама на сайте

Форум "Время отдыхать на Байкале!", Иркутск
Дороги, дети и еда. Какие туристические проекты актуальны для Иркутской области
Марина Григорьева, ТПП: «Надо гнаться не за турпотоком, а за впечатлением, которое мы оставляем у туриста»
Ставка на лёд. Какие события этой зимы могут стать магнитами для туристов?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес