Ученый предложил пускать туристов на Байкал за 50000 рублей

Научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян предложил ввести "экономический барьер" в виде въездной платы порядка 50 тысяч рублей, чтобы сдержать поток туристов на Байкал, страдающий из-за нехватки инфраструктуры, сообщает «Прайм».

– Диких туристов, которые туда (на Байкал — ред.) приезжают, в этом году было уже 3 миллиона… Сколько эта территория может принять организованных туристов? Это, конечно, не 3 миллиона, это, скорее, три сотни тысяч, не более того. Этот баланс между пропускной способностью инфраструктуры и реальным количеством диких туристов нарушен по крайней мере десятикратно… Главная мера для устойчивого развития — сдержать поток неорганизованных туристов, для этого надо построить экономический барьер, – заявил ученый на конференции комиссии Общественной палаты России по экологии и устойчивому развитию.

Ученый прогнозирует значительный рост турпотока на Байкал. По его оценкам, в ближайшие два-три года он достигнет пяти миллионов человек в год. В связи с этим ученый предложил установить "плату за въезд" для всех, кто не живет в Прибайкалье в размере около 50 тысяч рублей.

По оценке агентства по туризму по Иркутской области, турпоток в регион этим летом превысил 500 тыс. человек. Министерство по туризму в республике Бурятия оценило турпоток за семь месяцев 2023 года в 373 тыс. человек. Таким образом, по официальным данным, турпоток на Байкал не превысил одного миллиона человек.

В Иркутской области реализуются два масштабных проекта по созданию туристической инфраструктуры. Это особая экономическая зона «Ворота Байкала» в Байкальске, создание которой перешло в активную фазу с 2021 года. Проект реализуется при поддержке государства. Второй значимый проект – туристический кластер «Байкальская Слобода», над которым правительство региона работает совместно с госкорпорацией «Туризм.РФ». Находится он в районе этнографического музея «Тальцы»: на площади 300 гектар там построят отели, аквапарк, велодорожки, набережную, экотропы. Первые объекты планируются к сдаче уже в 2026 году.